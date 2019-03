Učiteľ zverejnil fotku svojho jazyka. Hovorí, že mu ho zničil nápoj, ktorý pravidelne pil

Nápoje, ktoré sú v odbornej aj laickej verejnosti už dlhšiu dobu démonizované, sú zrejme ešte nebezpečnejšie ako sa o nich pôvodne hovorilo. Dôkazom toho je aj učiteľ Dan Royals, ktorý na Facebooku zverejnil znepokojujúcu fotografiu svojho jazyka.

Na fotografii môžete vidieť Royalsov jazyk, ktorý podľa jeho slov „rozožrali“ energetické nápoje. Royals svoj príspevok okomentoval týmito slovami:

„Kto pije energetické nápoje? Ste na nich závislí? Možno si to budete chcieť premyslieť. Pozrite sa na druhý obrázok... To je to, čo vám to svinstvo robí s jazykom, predstavte si, ako musia vyzerať vnútornosti?“

Royals priznáva, že predtým, ako sa dostavili prvé problémy so zdravím ústnej dutiny, vypil denne aj 5-6 energetických nápojov. Zuby si pritom pravidelne čistil, no návšteva doktora ukázala, že to pre ústnu hygienu nestačí.

„Zistil som, že v týchto nápojoch sa nachádzajú chemikálie, ktoré to spôsobili... doslova vám rozožerú jazyk.“

Dan napokon priznal, že je fajčiar, čo však podľa jeho slov nijako neovplyvnilo jeho zdravotný stav.

Royalsovu diagnózu čiastočne potvrdzujú aj odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí sa pre britský portál Metro vyjadrili: „Americká štúdia dokázala, že kyslé pH a vysoký obsah cukru, ktorý možno nájsť vo výrobkoch ako sú energetické nápoje, dokážu spôsobiť zubné kazy.“

Ako ďalej dodávajú vedci z WHO, v ďalšej štúdii sa preukázalo, že konzumácia energetických nápojov môže viesť k erózii vonkajšieho povrchu zubov, čo vedie k hypersenzitivite krčkov.

Energetické nápoje, respektíve cukor a kofeín v nich, tiež vyvolávajú závislosť. Keď jeden prestane účinkovať, človek môže pociťovať nutkanie napiť sa ďalšieho. Túto situáciu dokáže vyriešiť náhrada v podobe zdravého jedla.

Medzi ďalšie vedľajšie účinky energetických nápojov patrí poškodenie jazyka a zubov. Sú známe aj prípady, keď po častej konzumácii energetických drinkov došlo u konzumenta k zhnitiu zubov a ich lámaniu.

Vedľajším účinkom je aj možnosť predávkovania sa kofeínom (s ktorým súvisí búšenie srdca, vysoký krvný tlak, nevoľnosť a zvracanie, kŕče a v niektorých prípadoch až smrť), cukrovka druhého typu, potrat a užívanie až závislosť od iných návykových látok.