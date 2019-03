Americký herec Richard Chamberlain má 85 rokov

Richard Chamberlain patril od 60. rokov minulého storočia k najžiadanejším hollywoodskym hercom. Preslávili ho filmové úlohy ako mušketier Aramis z filmu The Three Musketeers (Traja mušketieri, 1973), predstaviteľ Edmonda Dantesa vo filme The Count of Monte-Cristo (Gróf Monte Christo, 1975) a snáď najviac postava kňaza Ralpha de Bricassarta z romantickej rodinnej ságy The Thorn Birds (Vtáky v tŕní, 1983).

Richard Chamberlain sa narodil 31. marca 1934 (zdroje uvádzajú aj rok 1935). Mladík vyrastal v dobre situovanej rodine v americkom Beverly Hills. Hudobné nadanie zdedil po matke, uznávanej speváčke. Otec sa staral o finančné zabezpečenie rodiny, bol majiteľom továrne.

Počas štúdia na Pomona College v Los Angeles sa budúci herec túžil stať maliarom a až neskôr sa rozhodoval pre herectvo. Čas na rozmyslenie mal počas vojenskej služby, ktorú absolvoval v Kórei.

Pred kameru sa dostal ako dvadsaťsedemročný nadaný mladík v roku 1961 a netrvalo dlho, aby sa stal obdivovanou postavou amerického seriálu z lekárskeho prostredia Dr. Kildare, za ktorú získal svoj prvý Zlatý Glóbus. Prejavom hercovej popularity boli listy od obdivovateliek. Počas päťročného vysielania seriálu ich bolo okolo 12.000 týždenne. Navyše stúpal aj predaj platní s jeho piesňami.

Chamberlain odcestoval v roku 1967 z USA do Veľkej Británie, kde hral v divadle v Birminghame a pracoval pre BBC. Bol prvým Američanom od roku 1929, ktorý tam získal rolu Hamleta (vtedy hral túto postavu John Barrymore). Stvárnil ju síce na doskách menej známeho divadla Birmingham Repertory Theatre, ale kritici v tlači jeho výkon zhodne vysoko ocenili.

Na filmovom plátne sa Chamberlain predstavil v hlavnej úlohe v dobrodružno-historickom filme The Man in the Iron Mask (Muž so železnou maskou, 1977). Známy je aj zo seriálu Shogun (Zajatec japonských ostrovov, 1980).

Srdcia žien si však získal postavou zamilovaného katolíckeho kňaza Ralpha de Bricassarta v romantickom televíznom seriáli The Thorn Birds (Vtáky v tŕní, 1983). O hlavnú ženskú úlohu Meggie sa uchádzali v tom čase aj holywoodske herečky Olivia Newton-John a Michelle Pfeiffer. Napokon o rolu zabojovala krehká Rachel Wardová. Seriál mal obrovskú sledovanosť a jeho hlavní hrdinovia plnili stránky bulvárnych časopisov. Herecké výkony Chamberlaina označovali filmoví diváci za vierohodné, búrlivé a vzrušujúce.

Bulvárne médiá herca podozrievali z homosexuality, čo sa neskôr potvrdilo. Chamberlain sa obával verejnej mienky, predpokladal, že priznanie k homosexualite by neprospelo jeho kariére. V roku 1985 podľahol chorobe AIDS jeho dlhoročný partner John Allison. Umelec sa však v tom čase k vzťahu vôbec verejne nepriznal a zamlčal aj stratu partnera.

V nasledujúcich rokoch sa Richard Chamberlain zaujímal okrem herectva a výtvarného umenie aj o ekológiu. Angažoval sa napríklad pri ochrane prostredia Yosemite National Park v USA a na Havaji.

Na filmovú scénu sa opäť vrátil v ďalšom pokračovaní snímky, ktorá bola nakrútená podľa bestselleru Colleen McCulloughovej s názvom The Thorn Birds: The Missing Years (Vtáky v tŕní - Stratené roky, 1996).

Verejne sa k homosexualite herec priznal až vo svojej autobiografickej knihe Shattered Love (2003).

V roku 2007 sa objavil v epizóde seriálu Zúfalé manželky (Desperate Housewives).

Svoj život si filmový hrdina bez televíznych a divadelných úloh nevie predstaviť. „Vedel som, že herectvo je to, čo som chcel robiť. Vo vesmíre neexistovalo nič iné, čo by som si viac želal,“ poznamenal Richard Chamberlain.