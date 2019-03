Kiska: SR je bezpečná aj vďaka NATO, bezpečnosť však nie je samozrejmosťou

Aj vďaka Severoatlantickej aliancii (NATO) je v súčasnosti Slovensko prosperujúca a bezpečná krajina. Pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do NATO to na sociálnej sieti vyhlásil prezident SR Andrej Kiska. Z tohto dôvodu je tiež pred Prezidentským palácom historicky prvýkrát vztýčená vlajka NATO. Popri slovenskej vlajke a vlajke EÚ bude pred palácom viať 24 hodín.

Prezident v tejto súvislosti zdôraznil, že vstup do NATO bolo suverénne a dobrovoľné rozhodnutie. „Dnes ani tá najsilnejšia krajina nedokáže sama čeliť výzvam, ako je terorizmus, migrácia, klimatické zmeny alebo udržanie ekonomického rastu. Aby sme to dokázali, musíme niekam patriť,“ poznamenal Kiska. Podľa jeho slov si Slovensko vstupom do NATO vybralo, že patrí medzi slobodné, demokratické a úspešné krajiny.

Bezpečnosť a obrana sú podľa Kisku vo veľkej miere o dôvere, že si spojenci prídu navzájom na pomoc. Je presvedčený, že Slovensko je krajina, ktorá svoj sľub dodrží. „Aj preto je nesmierne dôležité, aby sme investovali do našej bezpečnosti. Aby sme dokázali tieto nemalé investície pretaviť na pocit bezpečia pre našich ľudí,“ myslí si Kiska. Zdôrazňuje tiež, že každý jeden cent je potrebné minúť zodpovedne, transparentne a efektívne.

„O našu bezpečnosť sa musíme starať neustále. Pretože to, že naši občania majú už 15 rokov tie najlepšie bezpečnostné garancie, nie je samozrejmosť,“ vyhlásil prezident. Pripomenul tiež spoločné vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov. „Zaviazali sme sa, že budeme presadzovať také kroky, ktoré túto bezpečnosť budú posilňovať,“ uviedol.