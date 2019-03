Toľkýmto cigaretám sa vyrovná fľaša vína za týždeň

Ak za týždeň vypijete celú fľašu vína a hovoríte si pri tom, že si neškodíte tak ako fajčiari, ste na omyle. Konzumácia vína sa totiž dá ľahko prirovnať k fajčeniu, aspoň čo sa týka rizika vzniku rakoviny. Na túto problematiku sa zamerala štúdia britských vedcov publikovaná v žurnále BMC Public Health.

Podľa štúdie jedna fľaša vína za týždeň sa dá prirovnať k 5 až 10 vyfajčeným cigaretám za takýto istý čas. Konkrétne fľaša vína u mužov predstavuje ekvivalent 5 vyfajčených cigariet, a u žien 10.

Cieľom štúdie bolo lepšie zdokumentovať riziko rakoviny spojené s miernou konzumáciou alkoholu, ktorá sa považuje za bezpečnejšiu v porovnaní s fajčením. Ako vo svojom vyhlásení uviedla doktorka Theresa Hydes z Univerzitnej nemocnice v Southamptone, lekári dúfajú, že „použitím cigariet pri porovnaní s alkoholom lepšie vyjadríme posolstvo, ktoré sa spája s rizikom vzniku rakoviny, a pomôžeme viacerým osobám lepšie zhodnotiť svoj životný štýl.“

Alkohol a rakovina: Aké množstvo alkoholu je ešte povolené

Aj napriek pozitívnemu náhľadu lekárskej komunity na porovnávaciu štúdiu, nenájdeme v nej ani jednu zmienku o tom, že by striedma konzumácia alkoholu mala rovnaké následky ako fajčenie.

Okrem toho sa štúdia zamerala len na rakovinu, a nie ďalšie ochorenia, ktoré sa spájajú s alkoholom a cigaretami, ako napríklad srdcovo-cievne choroby. Vedci navyše zohľadnili len všeobecné riziko zhubného ochorenia, ktoré sa môže líšiť od predpokladov jednotlivcov.

Alkohol verzus cigarety

Hlavným cieľom výskumu bolo nájsť odpoveď na otázku „Z hľadiska rizika vzniku rakoviny, koľko cigariet obsahuje fľaša vína?“ Len pre informáciu: jedna fľaša vína obsahuje zhruba 80 gramov čistého alkoholu.

Výskumníci pri hodnotení zužitkovali záznamy z Veľkej Británie o celoživotnom riziku vzniku rakoviny v rámci celej populácie, ako aj v minulosti publikované výskumy na tému vzťahu medzi alkoholom, fajčením a rakovinou.

Vedci odhadujú, že riziko vzniku rakoviny u mužov nefajčiarov stúpa o 1 percento po vypití 1 fľaše vína za týždeň, a u žien o 1,4 percent. Inak povedané, ak by 1000 mužov a 1000 žien vypilo fľašu vína za týždeň, u 10 mužov a 14 žien by v budúcnosti došlo k vzniku rakoviny. Vyššie riziko u žien sa spája najmä so spojitosťou alkoholu a rakoviny prsníka.

Známy karcinogén

O tom, že cigarety spôsobujú rakovinu, vie každý. Je preto užitočné pripomenúť verejnosti, že rovnaké následky vznikajú aj pri konzumácii alkoholu.

Rakovina prsníka: Najúčinnejšia prevencia

Aj napriek tomu, že alkohol je takisto známy karcinogén, dodnes sa mu ušlo len málo odbornej pozornosti. Lekári nesúhlasia ani s potravinovými odporúčaniami, ktoré často špecifikujú, koľko pohárov alkoholu za deň je ešte prijateľné vypiť. „Keby som to nevolal pivo, víno alebo vodka, ale nazval by som to karcinogén, nikto by nehovoril o tom, koľko pohárov denne je v poriadku,“ sťažuje sa doktor Richard Saitz z Bostonskej univerzity verejného zdravia.

Ako na záver uvádzajú autori, aj napriek niektorým nedostatkom ide o štúdiu, ktorá označuje „miernu konzumáciu alkoholu“ za verejnú zdravotnú hrozbu.