Video: Takto sa chcel vodič otočiť na štvorprúdovke

V susednom Česku došlo na štvorprúdovej ceste z Turnova smerom na Prahu ku zvláštnemu incidentu. Vodič červenej Dacie sa chcel otočiť, čím ohrozil viacerých účastníkov premávky. Vodič v ľavom pruhu len tesne zabrzdil, aby sa Dacii vyhol. Prípadom sa už zaoberá česká dopravná polícia.

Vodič najprv zašiel k pravej krajnici, zapol smerovku a po menšom váhaní odbočil doľava cez dvojitú plnú čiaru do protismeru. Ohrozil pri tom posádku vozidla, ktoré išlo v ľavom pruhu smerom na Prahu. O zábery sa na sociálnej sieti podelil Marek Kubla, ktorý situáciu opísal slovami: “Smekám před řidičem stříbrný fabie, reagoval na moje varovný a v levym lehce zpomalil. Myslel jsem ze začátku, že pán stojí tak jsem přibržďoval ale pak mě udělal to co udělal.. Prostě tyhle lidi by měli odevzdat řidičáky a jezdit mastnou tyčí!”

Video: Tento manéver mu mohol byť osudný