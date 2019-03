8 znakov toho, že nie ste unavení fyzicky, ale psychicky

Mnohí z nás sa neustále cítia vyčerpane a slabo. Podľa psychológov týmto pocitom trpí 1 z 5 ľudí a nanešťastie, vyčerpanie sa stáva bežnou súčasťou života. Súčasný rýchly životný štýl so sebou prináša množstvo pŕace bez prestávok, stres, napätie, čo vedie aj k nedostatku spánku a riadneho cvičenia. Okrem tela však môže v skutočnosti trpieť viac vaša duša. Upriamte preto pozornosť na tieto známky psychickej únavy, ktoré ste možno doteraz podceňovali.

1. Únava aj po celej noci spánku

Ak je pre vás ťažké prebudiť sa a vstať ráno z postele, aj keď ste mali dostatok hodín spánku, môže to byť prvý znak psychickej únavy. Fyzicky ste sa zotavili, ale je ťažké obnoviť psychický stav spánkom. V dôsledku toho sa objaví chronická únava a celý deň musíte so sebou bojovať, keď potrebujete niečo urobiť.

2. Úniky z reality

Ak máte pocit, že chcete uniknúť z reality a snívate o inom živote, vaša duša vám naznačuje vyčerpanie. Často ste zasnení a premýšľate o minulosti a bojíte sa budúcnosti. Ale úniky vám môžu škodiť, pretože sa stále musíte vracať k svojim každodenným povinnostiam a vaša nespokojnosť so životom sa zvyšuje v dôsledku nesúladu reality a vašich snov.

3. Ľahostajnosť a nedostatok túžby

Vzhľadom k tomu, že sa cítite neustále unavení, netúžite nič robiť, ste ľahostajní ku všetkému, čo sa deje okolo vás, a dokonca stratíte záujem o to, čo sa vám predtým páčilo. Nevidíte zmysel v tom, čo robíte a ste apatickí vzhľadom na výsledky vašich činností. Tento stav vytvára ďalšie napätie, pretože si stále musíte plniť svoje povinnosti, aj keď nemáte energiu a ambície.

4. Náhle zmeny nálady

Nespokojnosť, únava a ľahostajnosť môžu ovplyvniť vaše emócie. Ako často sa nahneváte alebo urazíte pre maličkosti, alebo nečakane plačete či bezdôvodne sa smejete? Ak sa zmeny nálady opakujú pravidelne, môže to byť znak psychického vyčerpania. Život sa s týmito emocionálnymi výkyvmi stáva ťažším. Dôsledkom toho je, že vyhľadávate viac konfliktov, ako by ste sa usilovali o zmier a porozumenie.

5. Predstierate, že sa cítite dobre

Nemyslite si, že skrývanie bolesti a predstieranie, že ste v poriadku, je dobrý spôsob, ako tento problém vyriešiť. Klamete tým seba aj ostatných, zatiaľ čo vo vašom vnútri sa všetko rozpadá. Snažíte sa usmievať a vynakladáte veľa energie, aby ste vytvorili ilúziu radosti, keď vaša duša plače. Predstierať, že je všetko v poriadku, vám však nepomôže.

6. Pocit osamelosti

Ak nasmerujete všetok svoj hnev a urážky na ľudí okolo vás, môžete tým vaše vzťahy veľmi naštrbiť. Keď predstierate, že sa cítite dobre, nikto nepozná váš skutočný stav. Následkom toho sa cítite osamelí a nemáte sa komu zveriť. Začnete si myslieť, že vám nikto nerozumie a že nikto vám nemôže pomôcť. Pokúšate sa preto všetko zvládnuť sami a deň čo deň so sebou zápasíte.

7. Túžba skryť sa pred ostatnými

Ak máte túžbu skryť sa pred ľuďmi, ktorí vás obklopujú, je to príznak psychickej únavy. Možno sa chcete posadiť do rohu, chrániť sa pred ostatnými, alebo sa dokonca stať neviditeľným. Musíte však zostať v blízkosti iných ľudí, aj keď by ste najradšej zostali sami.

8. Negatívne myslenie

Všímate si príjemné maličkosti, spomínate na vtipné incidenty a pokúšate sa dopriať si šťastné chvíle? Ak ste sa naučili sústrediť sa na negatívne a zlé skúsenosti, môžete byť psychicky vyčerpaní. Nenabíjate sa pozitívnou energiou. Práve naopak, plytváte ňou, keď si neustále pripomínate alebo očakávate nepríjemné chvíle. To ovplyvňuje vašu náladu a vytvára pocit nešťastia.

Ako tomu zabrániť