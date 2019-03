Video: Ako si doma (ne)vytvoriť bežecký pás len pomocou vody

Už veľa ráz vám napadlo, že by ste aj cvičili, keby ste to mohli robiť doma? Cvičenie bez nástrojov vám možno pripadá nudné, no návšteva fitness centra vám za to tiež nestojí. Možno vám však do toho vstúpil aj ďalší problém – nemáte dosť peňazí alebo priestoru, aby ste si domov mohli kúpiť napríklad taký bežecký pás.

Tento problém sme vyriešili za vás. Aby sme boli presní, s riešením prišli títo dvaja mládenci z Brazílie, ktorí našli spôsob, ako si doma vyrobiť vlastný bežecký pás len pomocou vody a kachličiek. Jednoducho stačí naliať vodu na kachličky, zachytiť sa o mreže na stene, a utekať čo vám nohy stačia.

Takýto kúsok sa však rozhodne neoplatí opakovať, pretože vám okrem vytúženej figúry môže celkom iste priniesť aj polámané kosti či natrhnuté šľachy. Aj tak sa však môžete pobaviť na videu.

Bežecký pás pre nenáročných