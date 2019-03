Video: Ľudia si mysleli, že nad mestom preletel meteor. Pravda je však celkom iná

Obyvateľov Los Angeles krátko pred zotmením vyľakal čudesný jav. Meteory síce vďaka zemskej atmosfére nie sú až takou raritou, no ten, ktorý osvetlil ulice Mesta anjelov bol niečím výnimočný. Na rozdiel od „padajúcich hviezd“, ktoré možno pozorovať prinajlepšom niekoľko sekúnd, toto teleso žiarilo na nebi takmer minútu.

V skutočnosti nešlo o žiadne vesmírne divadlo ani inváziu mimozemšťanov. Za celou scénou stojí tím profesionálnych letcov z Red Bull Air Force, ktorí vyskočili z helikoptéry nad Los Angeles. Oblečení boli do špeciálne navrhnutých wingsuitov, ktoré v sebe ukrývali LED svetielka a pyrotechniku.

What is this flying item on fire above downtown Los Angeles? pic.twitter.com/3tUu0jKL8L