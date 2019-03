Pellegrini: Využitím rezerv by Slovensko mohlo získať až 200.000 zamestnancov

Nedostatok pracovníkov, na ktorý upozorňujú už dlhší čas zamestnávatelia, by sa mohol do značnej miery vyriešiť vnútornými rezervami Slovenska. Povedal to vo štvrtok na sneme Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Podľa Pellegriniho zamestnávatelia už dlhé roky bijú na poplach, že nie je koho zamestnávať a súčasne žiadajú uvoľniť pravidlá na zamestnávanie ľudí z krajín mimo Európskej únie. „Inou otázkou už ale je, či zamestnávatelia urobili všetko preto, aby vyčerpali prítomný potenciál, ktorým Slovensko disponuje,“ povedal premiér odborárom. Dovoz pracovníkov z krajín mimo Európskej únie podľa neho nie je jediným riešením a neriadená podoba takejto migrácie môže viesť k zníženiu štandardov kultúry práce.

Vnútornými rezervami sú podľa premiéra Slováci pracujúci v zahraničí a nezamestnaní na Slovensku. „Ak by sa podarilo prilákať späť domov čo i len tretinu našich ekonomických migrantov, zamestnať polovicu nezamestnaných z najmenej rozvinutých regiónov a hoci len štvrtinu nezamestnaných zo segregovaných osád, mali by sme na Slovensku približne o 200.000 zamestnancov viac,“ povedal premiér. Tento zámer označil za možný strednodobý cieľ vlády.

Pellegrini odmietol tézu, že nízkokvalifikovaní uchádzači o zamestnanie sa na pracovnom trhu neuplatnia. Tieto problémy sa podľa neho dajú prekonať vyššími investíciami do vzdelávania a tréningu. „Vo vyspelej Európe to robia prevažne zamestnávatelia sami, u nás sa s týmto problémom musíme vyrovnať inak,“ dodal premiér.