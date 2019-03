Einsteinov recept na šťastie sa zmestil na rukou napísanú poznámku

Keďže Albert Einstein dokázal zostrojiť takú komplexnú teóriu, akou je Všeobecná teória relativity, človek by si povedal, že jeho návod na šťastie bude znieť podobne náročne. Opak je pravdou – Einsteinova teória šťastia sa číta ľahko a s porozumením, a najlepšie na nej je to, že ju ešte aj dnes môžete aplikovať na svoj život.

24. októbra 2017 sa v Jeruzaleme vydražila rukou napísaná poznámka Alberta Einsteina za 1,56 milióna amerických dolárov (1,38 milióna eur). Na kratučkom papieri sa síce nenachádza žiadna fyzikálna rovnica, ale jednoduchý návod, ako byť šťastný.

Na poznámke sa píše:

„Tichý a striedmy život prináša viac šťastia ako honba za úspechom a neustály nepokoj.“

Spočiatku sa predpokladalo, že cena vydraženej poznámky nepresiahne 8.000 dolárov, no predpoklad sa prekonal rýchlo po začatí aukcie. Ďalšia Einsteinova poznámka, na ktorej stojí „Kde je vôľa, tam je cesta,“ sa predala za 240.000 amerických dolárov (213.000 eur), hoci sa predpokladalo, že cena nebude vyššia ako 6.000 dolárov.

Poznámky vznikli náhodou

Zakúpené poznámky boli zaznamenané na bločku z hotela v Tokiu. Možno vás zaujme, že sa za nimi skrýva nie celkom známy príbeh.

V roku 1922 Einstein v rámci prednáškového turné pricestoval do Tokia, kde sa ubytoval. Krátko potom sa dozvedel, že vyhral Nobelovu cenu. Radostné správy mu prišiel zvestovať poslíček, no vedec zrejme nemal poruke sprepitné, ktoré by mu mohol nechať, a ako výraz vďaky mu napísal aspoň krátke poznámky.

„Ak budeš mať šťastie, za tieto lístky v budúcnosti dostaneš viac ako nejaké drobné,“ povedal pri tejto príležitosti Einstein. Jeho slová replikoval dnes už bývalý majiteľ poznámok, ktorý žije v nemeckom Hamburgu a tvrdí, že je vnukom brata neznámeho poslíčka. Ani v tejto teórii sa Einstein nezmýlil.