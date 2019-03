Prezidentskí kandidáti deklarovali svoju nadstraníckosť v úrade prezidenta

Šefčovič potvrdil, že na volebnú kampaň prijal financie od strany Smer-SD. Podľa vlastných slov chcel ochrániť svojich priateľov a podporovateľov, ktorí boli počas posledných dní za túto podporu vystavení mediálnemu tlaku a šikane. „Určite budem nadstranícky, nezávislý, tak ako som bol celých desať rokov na poste eurokomisára,“ pripomenul.

Čaputová vyzdvihla, že občania zaplatili takmer polovicu jej kampane množstvom menších príspevkov. „Určite si strážime sumu výdavkov, rozhodli sme sa pristúpiť k tomu s najvyšším štandardom. Veľmi striktne strážime to, aby sme sa do tých 500.000 eur zmestili,“ reagovala na otázku, či nepresiahne zákonom stanovený limit.

Podľa prezidentskej kandidátky je dôležité, či sú kandidáti schopní kritickej sebareflexie voči subjektom, ktoré za nimi stoja. Čaputová v tejto súvislosti deklarovala, že sa vo funkcii bude vedieť odpútať od hnutia Progresívne Slovensko.

Obaja kandidáti by vo funkcii prezidenta využili právo vystúpiť s prejavom pred konaním sa volieb tak, ako to v stredu urobili predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) a prezident SR Andrej Kiska. Čaputová kritizovala niektoré pasáže premiérovho vystúpenia. „Obsahoval programové tézy jedného z kandidátov,“ uviedla s tým, že by túto príležitosť využila len na výzvu voličom, aby prišli voliť. Šefčovič príhovory ocenil. „Počul som tam apel aj na to, že potrebujeme skúseného, silného prezidenta,“ reagoval.

V otázke obsadenia Ústavného súdu SR mal podľa Šefčoviča aktívnejšie vystupovať súčasný prezident. Pripomenul, že voľba kandidátov na ústavných sudcov a ich následné vymenovanie je politickým procesom a treba o tom konštruktívne rokovať. „Ak by som sa stal prezidentom a táto otázka by nebola doriešená, okamžite by som vstúpil do politických rokovaní s koalíciou aj opozíciou,“ vyhlásil. Prezident je podľa Čaputovej koncovkou celého procesu výberu ústavných sudcov. „Parlament je ten, kde sa to zaseklo, nedokázal navoliť dostatočný počet kandidátov,“ uviedla s tým, že prezident môže v tejto otázke apelovať a neformálne rokovať. „Ak by došlo k navoleniu takého počtu, aby sa naplnilo plénum, podľa môjho názoru by mal prezident vymenovať sudcov aj z tohto zúženého počtu,“ myslí si Čaputová.

Volebná kampaň bola podľa Šefčoviča mimoriadne náročná. „Potvrdila mi to, čoho som sa obával, že Slovensko je veľmi rozdelené,“ uviedol a dodal, že jeho apel na celospoločenský zmier bol vnímaný pozitívne. „Pre mňa to bola úplne unikátna skúsenosť, mala som možnosť spoznávať Slovensko z inej stránky,“ zhodnotila kampaň Čaputová. Podľa vlastných slov veľmi intenzívne vnímala frustráciu, ale aj nádej a túžbu ľudí po zmene.

Vo svojom záverečnom výstupe Šefčovič poprosil občanov, aby prišli voliť zmenu v Prezidentskom paláci, pričom on túto zmenu úprimne ponúka. „Ponúkam vám čistý štít, nezaťaženosť vnútornou politikou,“ vyhlásil. Čaputová pripomenula, že sa uchádza o podporu tých ľudí, ktorí chcú férovejšiu krajinu a cítia volanie po slušnej a novej politike.

Šefčovič aj Čaputová sľubujú silnú podporu boju proti korupcii

Politici by mali dávať jasný signál a byť príkladom rezolútneho odmietania korupcie. V stredajšej predvolebnej diskusii televízie TA3 to uviedli Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič, medzi ktorými sa v sobotu (30. 3.) rozhodne o v poradí piatom prezidentovi SR.

V tejto súvislosti reagovali v debate aj na medializované kontakty a komunikáciu opozičných i koaličných politikov s osobami, ktoré sú podozrivé, respektíve už aj obvinené, zo závažných trestných činov. „Žiadny človek s kriminálnym pozadím by nemal mať číslo na čelných predstaviteľov SR,“ uviedol v tejto súvislosti Šefčovič. Čaputová zdôraznila, že sami politici by svojím prístupom nemali dávať čo i len zámienku na podozrenie. „Je dôležité nielen to, akí sme, ale aj to, ako sa javíme, v tomto musia byť ešte vyššie nároky na naše správanie,“ uviedla.

Kandidáti hovorili o tom, ako vnímajú atmosféru v spoločnosti, o vzrastajúcej nespokojnosti i polarizácii súvisiacej s tým, čo sa deje na politickej scéne v posledných mesiacoch. Odlišnou optikou v tomto prípade vidia protesty Za slušné Slovensko. Čaputová je presvedčená o tom, že sa napriek silným emóciám, ktoré vládli po smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, niesli protesty vo veľmi slušnom duchu. „Naozaj s výnimkou pár výkrikov, od ktorých by som sa aj ja dištancovala, tieto protesty veľmi kultivovane vyjadrovali veľkú nespokojnosť so stavom, v ktorom je krajina,“ povedala. Šefčovič, naopak, zdôraznil, že na zhromaždeniach rezonovali často osobné útoky a prejavy za čiarou slušnosti. „Mal som naozaj niekedy pocit, že tragédia bola zneužívaná na mobilizáciu ľudí,“ vyhlásil.

Odlišný postoj majú prezidentskí kandidáti tiež v prípade podpory snáh o zastropovanie veku odchodu do dôchodku. Čaputová zastropovanie neodmieta, no vyzýva na to, aby nešlo o izolovanú tému, ale o súčasť komplexného balíka opatrení riešiacich životnú úroveň seniorov i dosahy na ekonomiku. „Jednou populárnou nálepkou nemôže byť tento problém vyriešený,“ zdôraznila. Šefčovič snahy o zastropovanie dôchodku, naopak, plne podporuje. „Nemôžeme dopustiť, aby nám ľudia zomierali pri strojoch,“ vyhlásil. Riešenie ekonomických dôsledkov by sa snažil hľadať za okrúhlym stolom s politickými stranami, za dôležité pokladá i to, aby opatrenia pre seniorov sprevádzali i kroky podporujúce mladé rodiny a rast zamestnanosti na Slovensku.

Obaja kandidáti sa vyjadrovali aj k tomu, ako vnímajú návrh na zastavenie ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. Šefčovič uviedol, že tento návrh víta, argumentoval tým, že diskusia okolo tohto dokumentu podľa neho výrazne polarizuje spoločnosť. Čaputová schvaľuje motiváciu dohovoru ochrániť ženy pred domácim násilím, priznáva však zároveň, že nedokonalou formuláciou vzbudzuje dokument viaceré otázniky. Preto by rešpektovala rozhodnutie o pozastavení ratifikácie.

Kandidáti na hlavu štátu boli konfrontovaní aj s otázkou vývoja Európskej únie (EÚ) a perspektívy SR v európskom spoločenstve. Šefčovič zdôraznil, že je dôležité „zostať pri stole“ pri rozhodovaní o opatreniach, ktoré budú formovať budúcnosť EÚ. Zároveň je presvedčený o tom, že v Únii sa nesmie rozplynúť národná identita. Čaputová si myslí, že súčasné rozdelenie kompetencií v rámci EÚ je vhodné zachovať, dôležitosť spoločného postoja a bližšej spolupráce členských krajín vidí v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu i vo zvládnutí globálnych výziev, ako je napríklad migrácia či klimatická zmena.