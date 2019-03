Sme rodina: Pozemkové úpravy Gabriely Matečnej sú marketingový ťah pred voľbami

Uviedlo to tlačové oddelenie hnutia Sme rodina v reakcii na oznámenie Matečnej o spustení pozemkových úprav v SR. Hnutie Sme rodina prijalo informáciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o pripravovaných pozemkových úpravách s vysokou dávkou nedôvery.

Podpredsedníčka vlády a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná za účasti generálneho riaditeľa sekcie legislatívy MPRV SR Jaroslava Puškáča a riaditeľa pozemkového odboru MPRV SR Andreja Vašeka v stredu na brífingu oznámila, že agrorezort spúšťa pozemkové úpravy takmer za 45 miliónov eur. Zrealizované budú v 168 katastroch na západnom, strednom a východnom Slovensku.

„Boli sme v nedávnej minulosti svedkami niekoľkých brífingov ministerky Matečnej, kde boli sľubované rýchle riešenia na zastavenie prepadu agropotravinárskeho rezortu, dokonca aj s podpornými stanoviskami ostatných členov vlády, predsedu vlády, a dokonca aj najvyšších predstaviteľov vládnej koalície,“ priblížilo hnutie.

Rovnako ako sú dnes podľa Sme rodina sľubované pozemkové úpravy, boli pred rokom sľubované odškodnenie suchom poškodených farmárov južného Slovenska, spustenie projektu zelenej nafty v roku 2018 a veľa ďalších vecí, ktoré do súčasnosti ostali iba v polohe deklaratívnej bez skutočnej realizácie.

„Pracovná skupina pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a regionálny rozvoj hnutia Sme rodina – Boris Kollár pozorne sleduje každý krok ministerky Matečnej. Zo skúsenosti s realizáciou prísľubov pani ministerky nemáme dôvod ani dnešný brífing týkajúci sa pozemkových úprav považovať za niečo iné ako marketingovú hru a PR vysokej predstaviteľky SNS pred blížiacimi sa eurovoľbami a budúcoročnými parlamentnými voľbami do NR SR,“ zhodnotil brífing Matečnej vedúci pracovnej skupiny hnutia Sme rodina pre poľnohospodárstvo Jaroslav Karahuta.

Do konca roka podľa Sme rodina možno očakávať veľa podobných vyhlásení, ktoré majú ako prvoradý cieľ zastaviť trvalý prepad preferencií Slovenskej národnej strany (SNS). Príkladom je vraj aj brífing, kde sa deklaratívne vyhlasuje niečo, čo nemá racionálny základ v presnom termíne realizácie. „Zatiaľ vieme iba to, že to bude stáť štát 45 miliónov eur z eurofondov v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2014 až 2020 a že konkrétne o samotnej realizácii bude verejnosť informovaná v najbližších mesiacoch,“ doplnilo hnutie.

„Hnutie Sme rodina - Boris Kollár si počká na to, keď proces pozemkových úprav bude v takom štádiu, že budú scelené prvé pozemky, a až vtedy môže zverejniť svoje odborné stanovisko. Zatiaľ je to iba oznámenie o niečom, čo sa možno za vlády SNS nebude ani realizovať,“ zhodnotil brífing Matečnej k pozemkovým úpravám predseda hnutia Boris Kollár.