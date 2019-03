Video: Výtržník si pred vegánskym festivalom doprial surovú hlavu z prasaťa

Niekoľko členov združenia za práva zvierat Direct Action Everywhere sa zišlo v britskom meste Brighton, kde sa snažili upozorniť na strasti, ktorými si chované zvieratá musia prejsť predtým, ako sa vo forme potravín dostanú na pulty obchodov. Aktivisti si na protest priniesli transparenty s nápismi ako „Nie je to jedlo, je to násilie“ a „Mäso je vražda“.

Manažér podujatia Vegfest UK Tim Barford pre portál Brighton & Hove Independent uviedol: „Vedeli sme o plánovanom proteste, a čakali sme 30 účastníkov.“ Z očakávaných 30 ľudí napokon dorazili len traja.

Traja aktivisti napokon stačili na pobúrenie miestnych, ktorí na nich privolali políciu. Muži zákona im pohrozili pokutou, a protestujúci vegáni sa tak pobrali domov. Pred príchodom polície sa však odohral zaujímavý incident, ktorí takisto vyriešil zásah policajtov.

Muž, ktorý zjavne nesúhlasí s filozofiou vegánstva, si priamo pred vegánsky festival priniesol surovú prasačiu hlavu, a pred všetkými ju začal jesť. Podľa vyhlásenia združenia Direct Action Everywhere muž krátko po skončení protestu odišiel. Situácia sa zaobišla bez zranení.

Nechutné správanie vyriešil policajný zásah