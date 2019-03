Tusk: EÚ by nemala zrádzať Britov, ktorí sú proti brexitu

Podľa pôvodných plánov mala Británia opustiť EÚ 29. marca. Voľby do europarlamentu sa budú konať na konci mája.

Tusk vyhlásil, že „by sme mali byť otvorení“ dlhšiemu odkladu riadeného vystúpenia Británie z EÚ, „ak si Británia želá premyslieť si svoju stratégiu týkajúcu sa brexitu, čo znamená aj účasť Spojeného kráľovstva vo voľbách“.

Apeloval na europoslancov, že nesmú „zradiť... narastajúcu väčšinu (Britov), ktorí chcú zostať v Európskej únii“. Pripomenul tiež, že petíciu za zrušenie vystúpenia z EÚ podpísalo šesť miliónov Britov a že na pochode za vypísanie nového referenda sa zúčastnilo vyše milióna ľudí.

Tusk zdôraznil, že „Briti nesúhlasiaci s brexitom môžu mať pocit, že v britskom parlamente nemajú dostatočné zastúpenie, ale mali by mať pocit, že majú zastúpenie v tejto snemovni, lebo sú Európania“.

EÚ ponúkla Londýnu odklad brexitu do 22. mája, ak britská Dolná snemovňa schváli dohodu o vystúpení. V opačnom prípade budú lídri zvyšných členských krajín súhlasiť s odkladom len do 12. apríla. Do tohto termínu by potom musel Londýn objasniť, čo chce robiť ďalej.

Britskí poslanci sa v stredu popoludní opäť zídu, aby hlasovali o alternatívach k dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.