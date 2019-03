OĽaNO chce za prezidentku Čaputovú, hnutiu sa páči, že je obyčajná žena

„Vyjadrujeme podporu obyčajnej žene. Tak vnímame Zuzanu Čaputovú a práve to nám na nej imponuje. Má príbeh, ktorý zapadá do nášho scenára boja proti zlu a za obyčajných ľudí. Práve tá obyčajnosť v nej, a to, že má aj chyby, z nej robí obyčajnú ženu, ktorú vo voľbách veľmi radi podporujeme,“ ozrejmil Matovič.

Na druhej strane podľa jeho slov jej protikandidát Maroš Šefčovič reprezentuje minulosť. „Vstúpil do strany, aby mal pre seba a svoju rodinu výhodu a zaprel samého seba. Je schopný urobiť čokoľvek, aby sa posunul v kariére ďalej,“ myslí si.

Druhé kolo volieb teda Matovič vidí ako boj obyčajnej ženy voči kariérnemu komunistovi, ktorý je ochotný urobiť pre svoju kariéru čokoľvek. „Aj keď nesúhlasím s názorom Zuzany Čaputovej na adopciu detí osobami rovnakého pohlavia, nebráni mi to povedať, že viac verím úprimnej liberálke, ako neúprimnému kresťanovi. Ja osobne ju budem voliť,“ deklaroval.

Matovič zároveň vyzval ľudí a podporovateľov Čaputovej, aby nepodľahli peknému počasiu, ktoré má byť v sobotu (30. 3.) a išli voliť. „Nie je to voľba medzi kresťanmi a liberálmi. Je to zápas o Slovensko, ktorý musíme vyhrať,“ dodal.