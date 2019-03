Prezidentskí kandidáti odmietli pochybnosti o financovaní svojich kampaní

Podľa Šefčoviča majú jeho podporovatelia dôvody aj prostriedky na jeho podporu, zdá sa mu však, že sa ich médiá snažia zastrašiť. Čaputová odmieta, že by došlo k prekročeniu limitu na kampaň tým, že prevzala niektoré reklamné plochy Roberta Mistríka, ktorý sa prezidentskej kandidatúry vzdal v jej prospech. Podľa jej slov tieto plochy odkúpila, čiže sa do jej výdavkov započítali.

Kandidáti hovorili aj o zahraničnej politike. Podľa Čaputovej je práve v tejto oblasti cítiť aj napätie v koalícii. Časté cesty šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS) do Ruska podľa nej spochybňujú zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska. „EÚ má jasno v tom, aký je postoj Ruska k dodržiavaniu medzinárodného práva,“ pripomenula.

Šefčovič podľa svojich slov Rusko nepovažuje za hrozbu, ale strategickú výzvu. Privítal by viac priestoru pre konštruktívny dialóg, či už zo strany EÚ alebo Slovenska. Vyjadril tiež názor, že ľudia na sankcie voči Rusku doplácajú.

Kandidáti odpovedali aj na otázku o porušovaní zásad právneho štátu zo strany Maďarska alebo Poľska. Šefčovič si nevie predstaviť, že by EÚ ukončila dialóg a stopla krajinám eurofondy. „Naším primárnym cieľom musí byť, že V4 musí fungovať,“ uviedol. Čaputová je presvedčená, že otázniky nad fungovaním právneho štátu sú v týchto krajinách na mieste a rovnako aj mechanizmus, ktorý je v súčasnosti v štádiu vyjednávania.

Čaputová pripustila, že určitých okolností by nevymenovala generálneho prokurátora. „V prípade, že má prezident vážne pochybnosti o danom kandidátovi, môže takéhoto kandidáta nevymenovať,“ myslí si. Vyplýva to podľa nej z judikátov. V prvom rade by sa však snažila zmeniť systém výberu generálneho prokurátora. Šefčovič v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora pripustil, že ak mali poslanci informácie o tom, že sa Dobroslav Trnka stýkal s Marianom K., bola chyba za neho hlasovať.

Kandidáti hovorili aj o tom, čo ich sklamalo na kampani protikandidáta. Šefčovič spomenul, že počas moratória pokračovala ako sponzorovaný príspevok na sociálnej sieti rozprávka o statočnej Zuzane. Čaputová však odmieta, že s príspevkom mal niečo spoločné jej tím. Kandidátku na Šefčovičovej kampani mrzia „osobné útoky a nálepkovania vecami, ku ktorým sa nehlásim“. V záverečnej reči obaja kandidáti vyzvali na účasť vo voľbách.