Tieto typy bolesti sú spojené s nedostatkom vitamínu D

Pulzujúce bolesti v chrbte alebo kolenách môžu byť príznakom nedostatku vitamínu D. Nakoľko je tento vitamín životne dôležitý pre zdravie kostí, jeho nedostatok je spojený s bolesťami v kostiach. Medzi ďalšie možné príznaky nedostatku vitamínu D patrí depresia, pocit ospalosti a nedostatok energie.

Niektoré štúdie odhadujú, že až 70 percent ľudí môže trpieť na nedostatok vitamínu D. Veľká časť vitamínu D sa v tele vytvára po vystavení kože slnečnému svetlu. Preto sú hladiny vitamínu D v tele zvyčajne nižšie v zimných mesiacoch a v severných zemepisných šírkach.

Aj 15-20 minútová chôdza vonku niekoľkokrát týždenne môže stačiť na to, aby telo vyprodukovalo potrebné množstvo vitamínu D. Medzi najlepšie potravinové zdroje vitamínu D patria vajcia, mastné ryby a huby.

Štúdia publikovaná v odbornom časopise Maturitas zistila, že postmenopauzálne ženy často trpia veľmi nízkymi hladinami vitamínu D. Autori štúdie preto vydali odporúčania:

"Zdravý životný štýl by mal zahŕňať vystavenie slnku 15 minút tri až štyrikrát týždenne, keď to počasie dovolí, pretože 90% vitamínu D sa syntetizuje v koži, ktorá má kontakt so slnečným svetlom."