Video: Starý otec napadol pedofila počas vysielania

Ukrajinská televízia odvysielala šokujúce svedectvo týraného dievčaťa, ku ktorému došlo počas natáčania rodinnej relácie. Odin za vseh je populárna televízna show, ktorá sa venuje téme rodiny a často v nej dochádza k uzmiereniu rodinných príslušníkov, ktorí sa dlhé roky nevideli. V tejto epizóde sa 62-ročný Zinovii skontaktoval so svojou dcérou Oksanou a po dlhom rozhovore si nakoniec odpustili.

Oksana v mladosti porodila dievča s mozgovou obrnou, ktoré nechala svojim rodičom a odmietla sa oň starať. Neskôr rodičom ukradla úspory a ušla. Zinovii ani jeho manželka Oksanu nevideli ďalších 17 rokov. Vďaka starostlivosti starých rodičov sa dievča z ochorenia zotavilo a spolu so Zinoviim prišli do relácie, aby nadviazali kontakt s Oksanou. Moderátorovi istú dobu trvalo, kým ich zmieril, no nakoniec sa Zinovii a jeho dcéra Oskana objali. Nečakaný zvrat však nastal, keď do štúdia privolali jeho vnučku Nadeždu, s ktorou sa mal prvýkrát v živote stretnúť.

Prvé stretnutie s vnučkou malo trpkú príchuť

Dojemné rodinné stretnutie sa okamžite obrátilo, keď dievča starému otcovi priznalo, že ju aj jej 5-ročného brata Oksana týra. Dievčina prezradila, že už od matky dostala takú ranu, že jej rozbila hlavu. V tomto momente Zinovii len ťažko drží emócie na uzde a zatiaľ čo objíma vnučku, vyhráža sa Oksane, že ju zmláti. Skutočný šok však príde, keď dievča prezradí, že ju jej nevlastný otec sexuálne zneužíva.

Starému otcovi po sérií odhalení prasknú nervy a Oksanu napadne. Obviňuje ju z toho, že dopustila, aby jej manžel zneužíval jej dcéru. Ako neskôr Nadežda uviedla, jej mama o zneužívaní vedela, no nezabránila mu. Zinovii Oksane povie, že dúfa, že si muža doviedla do štúdia. Po niekoľkých minútach sa Vladimír Dedovič skutočne pripojí k rodine na sedačkách. Moderátor starého otca upozorní, že sa chce s mužom najprv porozprávať.

Keď ho konfrontujú s obvinením, otčim všetko popiera, no Zinovii sa rozhodne konať a s úderom do tváre mu oznamuje, že toto je jeho detektor lži. Po psychickom aj fyzickom nátlaku sa však Vladimír k činom priznal a po zozbieraní dôkazov v ich dome ho polícia následne obvinila zo sexuálneho zneužívania nevlastnej dcéry. Mužovi teraz hrozí 5-8 rokov väzenia. Dievča bolo hneď po natáčaní umiestnené v centre sociálnych služieb a teraz žije so starým otcom a sestrou.

Video: Počas relácie došlo k otrasným odhaleniam