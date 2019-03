Na AnimeSHOW 2019 zavíta Daniel Portman z Game of Thrones

V poradí 12. ročník podujatia sa uskutoční od 29. do 31. marca v bratislavskom Dome kultúry Ružinov. O programe festivalu, ktorý každý rok privíta okolo 12.000 návštevníkov, informoval v pondelok na tlačovej konferencii organizátor, občianske združenie AnimeCrew.

Festival ponúkne počas troch dní to najlepšie z popkultúry za posledný rok či polrok. Pozvanie prijal herec Daniel Portman zo známeho seriálu Game of Thrones. Chýbať nebudú populárne súťaže, ako kostýmová súťaž Cosplay, ktorej víťaz postúpi na európske finále Cosplay Champions, ďalej medzinárodná tanečná a spevácka súťaž KPOP World Festival, ktorej víťaz poputuje na finále v Kórei, alebo súťaž o najlepšie kreslené dielo FanArt. Podľa organizátora festivalu Róberta Žittňana v programe figuruje vyše 137 prednášok a workshopov od vyše 150 spíkrov.

Novinkou festivalu je rozšírená sekcia s desiatimi cosplay hosťami zo zahraničia. „Okrem autogramiád budú mať vlastné expertné prednášky o cosplay tvorbe a zároveň budú odbornou porotou cosplay súťaže,“ povedal pre TASR Žittňan. Druhou novinkou v programe je festival bojových umení, v rámci ktorého vystúpi počas víkendu 12 klubov bojových umení. „Z viacerých predvedú hlavne karate, aikido, tai chi, kendo, iado, kung fu, krav maga a ďalšie,“ dodal. Treťou novinkou je udeľovanie tzv. oscarov popkultúry v ankete Cena Popkultúry - Comics Salon Award v kategóriách film, hra, kniha, komiks, spoločenská hra a anime roku 2018.

AnimeSHOW 2019 poctia svojou návštevou spisovatelia a odborní prednášajúci, ako František Kotleta, Juraj Červenák, Daniel Hevier, Valentína Sedileková, Františka Vrbenská, Mark E. Pocha a Petra Slováková. Pripravená je aj beseda, zameraná na boj proti hoaxom, poznamenal organizátor festivalu, na ktorom nebudú chýbať ani jazdenie na koňoch, lukostreľba či vystúpenie sokoliarov.

Návštevníci sa môžu tešiť aj na najnovšie filmové trháky, medzi nimi napríklad snímky, ako Venom, Fantastické zvery 2, Rodinka úžasných 2, Ant-Man & Wasp, Jurský svet 2, Star Wars: Solo. Pozrieť si budú môcť viacero filmov s komiksovou, fantastickou alebo anime tematikou.

Množstvo súťaží, prednášok, vystavovateľov a herných hostí ponúkne herná sekcia, ktorú zastrešuje SECTOR.sk. O tvorbe slovenského tycoonu socializmu Workers & Resources: Soviet Republic príde porozprávať Peter Adamčík z 3Dvision. Pozadie tvorby poľského titulu Frostpunk predstaví Przemyslaw Solski z 11bit Studios. Kreatívnemu vesmírnemu sandboxu Space Engineers sa bude venovať Vladislav Polgár z Keen Software House. Návštevníci sa môžu tešiť aj na PC turnaje League of Legends, Heroes of the Storm a Counter Strike. Na konzolách sa bude súťažiť v hrách Tekken 7, Soul Calibur 6, Super Smash Bros: Ultimate, FIFA 18, Mortal Kombat X a Naruto Ultimate Ninja Storm 4. V hernej sekcii nebude chýbať výstava japonských herných automatov, retro sekcia s historickými konzolami Nintendo, Sega a Sony, spoločenské stolové hry, kartové hry, L.A.R.P., workshopy o tvorbe počítačových hier či LaserGame aréna.

Festival sa začne v piatok (29. 3.) o 13.00 a svoje brány uzavrie v nedeľu (31. 3.) o 17.00 h.