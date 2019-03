5 potravín, ktoré znižujú krvný tlak

Špenát, fazuľa, banány, avokádo a dokonca káva patria medzi potraviny, ktoré dokážu znížiť krvný tlak. Potvrdil to výskum publikovaný vo vedeckom časopise American Journal of Physiology – Endocrinology And Metabolism. Všetky obsahujú draslík, ktorý spolu s nízkym sodíkom môže pomôcť znížiť hypertenziu.

Približne polovica všetkých úmrtí na srdcové ochorenia a mŕtvicu je spôsobená hypertenziou. Na zníženie krvného tlaku je potrebných približne 5 gramov draslíka denne. 150g tmavej fazule vám poskytne polovicu tejto dávky.

Prvá autorka štúdie Alicia McDonoughová povedala:

„Zníženie príjmu sodíka je osvedčený spôsob znižovania krvného tlaku, ale dôkazy naznačujú, že zvyšovanie hladiny draslíka v strave môže mať rovnako významný vplyv na hypertenziu.“

Závery pochádzajú z vedeckého prieskumu súvislosti medzi príjmom sodíka a draslíka a krvným tlakom. Výsledky ukázali, že ľudia, ktorí prijímali viac draslíka, mali nižší krvný tlak, bez ohľadu na množstvo sodíka v svojej strave.

Spojenie medzi draslíkom, sodíkom a krvným tlakom

Telo automaticky vyrovnáva hladiny sodíka a draslíka.

Ako uviedla McDonoughová:

„Keď je draslík vysoký, obličky vylučujú viac soli a vody, čo zvyšuje vylučovanie draslíka. Konzumácia stravy s vysokým obsahom draslíka je ako užívať diuretikum.“

Slaná chuť je pre mnohých ľudí taká lákavá preto, lebo naši predkovia mali málo soli v strave. Na druhú stranu, získavali veľa draslíka, pretože ich strava bola bohatá na ovocie, korienky, zeleninu a fazuľu. Moderné spracované potraviny však obsahujú vysoké množstvo soli na uspokojenie našich túžob.

McDonoughová povedala: