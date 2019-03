Zomrel spevák Scott Walker z kapely The Walker Brothers

Podľa tlačovej agentúry AFP to v pondelok oznámilo hudobné vydavateľstvo 4AD, ktoré ho označilo za "jedného z najuznávanejších novátorov v prvej línii kreatívnej hudby".

Walker, vlastným menom Noel Scott Engel, sa narodil v USA a neskôr získal britské občianstvo. Kariéru odštartoval v polovici 60. rokov ako spevák popovej skupiny The Walker Brothers, čoskoro si začal paralelne budovať i sólovú dráhu, v ktorej uplatnil avantgardné, experimentálne a psychedelické prvky.

Svojou tvorbou ovplyvnil viacero popredných britských interpretov ako David Bowie, Brian Eno, Pulp, Radiohead či Bat for Lashes. Walker bol multiinšrumentalistom, hudobným producentom i tvorcom filmovej hudby.

V roku 2001 produkoval album We Love Life od skupiny Pulp. David Bowie na svoj album Black Tie White Noise (1992) zaradil cover verziu Walkerovej skladby Nite Flights. Walker spolupracoval aj na soundtrackoch k filmom Pola X (1999), The Childhood of a Leader (2016) a Vox Lux (2018).

So skupinou The Walker Brothers vydal osem štúdiových albumov. Medzi jej najväčšie hity patria Make It Easy on Yourself, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, (Baby) You Don't Have to Tell Me, Another Tear Falls či No Regrets.

Ako sólový umelec vydal celkovo 16 štúdiových albumov. Medzi jeho najznámejšie skladby patria Jackie, Joanna alebo Lights of Cincinnati.