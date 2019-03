OĽaNO predkladá šesticu návrhov na posilnenie boja proti korupcii

Na pondelkovej tlačovej konferencii ich predstavila šéfka poslaneckého klubu Obyčajných Veronika Remišová.

Opatrenia sa týkajú transparentnejšieho čerpania eurofondov, lepšieho výberu zástupcov štátu do štátnych podnikov, prísnejšej kontroly majetkových priznaní, zavedenia hmotnej zodpovednosti politikov, zabezpečenia väčšej nezávislosti Najvyššieho kontrolného úradu a sprísnenia zákona o verejnom obstarávaní.

Keďže vláda podľa OĽaNO nerobí v praxi žiadne kroky, ktorými by zlepšila spravodlivosť a vymožiteľnosť práva, hoci sa k tomu zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, musí ju zastúpiť opozícia. Na margo predkladaných zmien pri čerpaní eurofondov Remišová ozrejmila, že návrh prináša zásadné zmeny vo výbere hodnotiteľov, zavádza posudzovanie veľkých projektov na základe princípu hodnoty za peniaze a transparentné zverejňovanie hodnotení. Druhou súčasťou balíčka je nový zákon o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu. „Chceme dosiahnuť, aby sa do štátnych podnikov nedávali stranícki kamaráti za odmenu, ale odborníci, ktorí budú dohliadať na záujem štátu a občanov,“ povedala Remišová.

Tretím návrhom je hmotná zodpovednosť. „Vládna koalícia má v programovom vyhlásení prijatie zákona o hmotnej zodpovednosti, ale takýto zákon nepredložila, nevie sa na ničom dohodnúť, a preto to musíme urobiť za ňu. Ak chceme, aby štát dobre hospodáril a ľudia, ktorí rozhodujú o miliardách z našich spoločných peňazí, rozhodovali správne, je potrebné, aby za svoje rozhodnutia niesli aj zodpovednosť, a nemôže to ostať pri tom, že škody zaplatia nakoniec občania,“ konštatovala opozičná poslankyňa.

V súvislosti s majetkovými priznaniami zdôraznila, že ľudia musia vedieť skontrolovať, či sa politici neobohacujú ich úkor. „Dôležitou súčasťou je tak aj kontrola majetku verejných funkcionárov. Preto novelizujeme zákon o ochrane verejného záujmu, aby si ľudia mohli lepšie skontrolovať prírastok majetku počas pôsobenia vo funkcii,“ ozrejmila.

Novela zákona o Najvyššom kontrolnom úrade SR má posilniť jeho kompetencie a odborné zázemie a umožniť lepšie využívanie zistených poznatkov. A napokon, novela zákona o verejnom obstarávaní má priniesť lepšiu reguláciu navzájom prepojených firiem. To má pomôcť zlepšiť férovú súťaž a ušetriť peniaze. „Chceme predísť tomu, aby mohli súťažiť spriaznené firmy,“ podčiarkla Remišová.

Korupcia podľa jej slov ničí životy a ochudobňuje krajinu. „Menej korupcie znamená viac peňazí na školstvo, zdravotníctvo a cesty. Len v spravodlivom štáte bez korupcie sa bude ľuďom dobre žiť. V našom zápase za lepšie Slovensko budeme pokračovať a po voľbách chceme vytvoriť vládu, ktorá bude problémy riešiť, nie ich vytvárať,“ dodala.