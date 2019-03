Ak má byť nejaká zmluva prijatá, musí spĺňať určité podmienky

Zatiaľ je však vo fáze návrhu. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) preto nateraz nevidí dôvod na pád vlády. Povedal to v nedeľnej relácii TA3 V politike.

Ak by bola pre Slovensko takáto či podobná zmluva nevýhodná, tak by premiér podľa svojich slov nikdy ani nedovolil zaradiť ju na rokovanie vlády. „Rokovania môžu pokračovať za podmienky, že bude garantovaná suverenita SR, že nesmie byť porušená Ústava SR, ani žiaden zákon. Tá zmluva, ak bude vôbec dorokovaná, nesmie nijakým spôsobom dávať mandát na prítomnosť vojakov USA na území SR. Nikto u nás nemôže na základe tejto zmluvy realizovať nejaké projekty, alebo stavať niečo, pokiaľ si to sami nebudeme želať,“ zdôraznil.

Premiér opakovane zdôraznil, že v súčasnosti existuje iba predbežný text zmluvy. K vyhláseniam či rozhodnutiam o vystúpení z koalície by malo podľa Pellegriniho dôjsť až vtedy, keby existovalo definitívne znenie zmluvy, kde by už ani jedna strana nevedela nič zmeniť. Tiež zdôraznil, že na to, aby akákoľvek zmluva s podobným znením bola prijatá, musí prejsť dlhým a kompletným procesom.

Pripomenul, že rokovanie Koaličnej rady je dohodnuté na utorok (26. 3.). Od jej výsledku sa budú odvíjať ďalšie kroky súčasnej vládnej koalície.