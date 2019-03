Rokovania o obrannej dohode s USA podľa Pašku nemôžu pokračovať

Tento dokument by totiž americkým vojakom garantoval osobité postavanie, ktoré by znamenalo, že nepodliehajú slovenským zákonom. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil podpredseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR a podpredseda SNS Jaroslav Paška.

Poslanec podľa svojich slov nerozumie, prečo premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v piatok (22. 3.) po rokovaní s ministrami hovoril o podmienke, že zmluva nesmie byť mandátom na akúkoľvek prítomnosť vojenských síl USA na území Slovenska. „Tá zmluva má už v názve, preambule, napísané, že je to zmluva o pôsobení a prítomnosti ozbrojených síl USA,“ tvrdí Paška. Ak by boli splnené premiérove podmienky, podľa Pašku by zo zmluvy ostal len prázdny papier.

„Chceme, aby sa nepokračovalo v rokovaní o tejto zmluve bez mandátu Koaličnej rady a bez spoločenského mandátu. Ak pán Pellegrini usúdi, že je to nad rámec jeho ochoty, že má iné záujmy ako SNS v tejto oblasti a že chce pokračovať v rokovaniach, bude problém,“ avizoval Paška. Napriek tomu sa podľa jeho slov zatiaľ strana nechystá do volieb. Odmieta preto, že by túto tému riešila pre preferencie.

Paška je tiež presvedčený, že minister zahraničných vecí zatiaľ nemá na rokovanie o takejto zmluve mandát. Keďže nie je v programovom vyhlásení vlády, mala by o nej rozhodnúť Koaličná rada. S tým nesúhlasil Paškov oponent v diskusii, člen Zahraničného výboru NR SR Peter Osuský z opozičnej SaS, ktorý zdôrazňuje, že zmluvu musia schváliť poslanci NR SR. „Môžme tú zmluvu zobrať, alebo nechať tak, ale rozhodne o tom parlament, nie deväťpercentná strana,“ vyhlásil.

Osuský si zároveň myslí, že Slovensko je v súčasnosti neobranyschopné a svoj vzdušný priestor by samé nedokázalo ubrániť ani pol minúty. „Teraz niekto prichádza s jasnou ponukou pomôcť nám z tejto nedôstojnej situácie. A my hovoríme o suverenite. Nemyslím si, že by suverenita Slovenska bola akokoľvek ohrozená tým, čo prejde hlasovaním nášho parlamentu,“ poznamenal.

Poslanec sa tiež ohradil proti Paškovmu tvrdeniu, že zmluva je len pre potreby USA. „Ak si niekto myslí, že obyvateľ Alabamy alebo Georgie sa má lepšie a je pokojnejší vtedy, ak je v Kuchyni rozšírená letisková plocha, tak je to omyl,“ konštatoval poslanec, podľa ktorého sú americké investície v záujme slovenskej bezpečnosti.