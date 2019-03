Pellegrini nechce svoj čas míňať na neexistujúce problémy

„Vytvárame si pseudozástupný problém. Nafúkneme ho. Zrazu o ňom budeme dva týždne rozprávať a zabudneme, že treba riešiť iné veci. To sa mi nepáči. ...Dajme si pozor, aby sme nenatiahli tetivu na luku tak, že nám nakoniec ten luk praskne,“ zdôraznil.

Pellegriniho ambíciou je dokončiť svoju vládu a podržať ju do riadneho termínu volieb v roku 2020. Potrebuje však cítiť, že je pre krajinu prínosom. V prípade, že tento vzťah nebude fungovať, vie si predstaviť v budúcnosti aj iný, ako politický život. Myslí si tiež, že na to, aby strana Smer-SD fungovala, musí sa prispôsobiť novej dobe.

Riešiť by sa mali na Slovensku podľa neho najmä problémy školstva, zdravotníctva, poľnohospodárov či prepadnutých eurofondov. „Toto riešme. Pokiaľ ma budú vyzývať na debatu na takéto témy, tak budem diskutovať od rána do večera aj každý deň,“ tvrdí.

Za tvorcov atmosféry v spoločnosti označil predseda vlády najmä médiá a politikov. „Ja si myslím, že aj preto, že sa často situácia v slovenskej spoločnosti formuje nie tak správnym smerom, to vytvára priestor pre extrém. ...V tomto smere si musíme kriticky pozrieť do vlastných radov, aj sami na seba a netváriť sa, že nevieme, prečo sa to deje,“ povedal. Bojovať proti extrémizmu sa podľa Pellegriniho dá utlmovaním vášní. Za najdôležitejšie považuje upokojovať, vysvetľovať a hlavne doručovať výsledky práce spoločnosti. Taktiež ale odmieta útoky na stranu Smer-SD a tvrdí, že sa bude brániť.

Pellegrini taktiež dodal, že by otázku bývania neriešil tak, ako predseda strany Smer-SD Robert Fico. Vníma, že veľkú časť spoločnosti to traumatizuje.