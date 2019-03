Britániu zrejme čaká v prípade tvrdého brexitu recesia

Britániu zrejme čaká recesia, ak opustí Európsku úniu bez dohody, povedal Schwarzman v sobotu (23. 3.) v Pekingu na konferencii China Development Forum.

Európski lídri varovali Londýn, že má poslednú šancu na usporiadaný odchod s dohodou. Brusel ponúkol odklad brexitu do 22. mája, ak britskí poslanci schvália dohodu vyjednanú premiérkou Theresou Mayovou. Parlament ju už dvakrát drvivou väčšinou odmietol. Ak dohodu opäť odmietnu, Británia by mala opustiť EÚ bez dohody 12. apríla.

„Myslím si, že tvrdý brexit zasiahne Britániu skutočne veľmi tvrdo. Myslím si, že upadne do recesie a že príde k reálnej korekcii hodnoty meny a aktív,“ povedal Schwarzman. Dodal, že zatiaľ to vyzerá, že Briti na také niečo nie sú pripravení. „A neviem, či to občania skutočne chcú, ak by mali šancu hlasovať o tom v porovnaní s inými alternatívami.“