Topiaci sa ľad na Evereste začal odhaľovať telá stratených horolezcov

Mount Everest dodnes považujeme za najvyšší vrch na svete, a vyšplhať sa na jeho vrchol znamená zdolať jednu z najťažších úloh na svete. Nie každému sa to podarí, a mnohí pri prekonávaní tejto výzvy zahynú.

Horolezectvo je skutočne len pre tých najodvážnejších. Výstupom na vrchol síce získate vytúžené uspokojenie, no cestou riskujete omrzliny, podchladenie, psychózu, lavínu, padajúce kamene a pád do priepasti.

Cintorín menej úspešných

Odhaduje sa, že od prvej tragédie, ktorá v roku 1922 postihla Britskú expedíciu na Mount Everest a vyžiadala si 7 životov členov posádky, pri pokuse zdolať Mount Everest zahynulo 300 osôb. Je pravdepodobné, že až okolo 200 z nich stále leží kdesi na vrchole Everestu.

Po rokoch čakania sa niektoré z nezvestných tiel počas minulých mesiacov podarilo nájsť. Môže za to topiaci sa sneh na najvyššom vrchu sveta.

Ako pre BBC News vysvetľuje bývalý vedúci Nepálskeho združenia horolezcov Ang Tshering Sherpa, „ľadové pokrývky a ľadovce sa v dôsledku globálneho otepľovania rýchlo topia, a začínajú sa objavovať mŕtvoly, ktoré boli niekoľko rokov prikryté snehom.“

Ide predovšetkým o mŕtvoly horolezcov, ktorí na Evereste zahynuli dávno predtým, ako ich bolo možné odtiaľ bezpečne zniesť. Pri znášaní tiel z pohoria treba brať do úvahy niekoľko faktorov, vrátane finančných nákladov, politického systému (Mount Everest je prirodzenou hranicou medzi Nepálom a Tibetom) a želania lezcov a ich rodiny.

Čo s nájdenými telami?

Mount Everest je súčasťou horského systému Himalájí, a podľa oficiálne uznaného merania z roku 1856 má výšku 8.848 metrov nad morom. Od roku 1856 sa viacerí snažili ukradnúť mu prvenstvo vo výške, a debata o tom, či je skutočne najvyšším vrchom na Zemi, prebieha dodnes.

Od polovice 20. storočia sa na vrchol Mount Everestu úspešne vyšplhalo viac ako 4.800 horolezcov. V roku 2015 tu však došlo k zemetraseniu, ktoré zničilo poslednú prekážku pred vrcholom, známu ako Hillary Step. V tom istom roku bola publikovaná štúdia, podľa ktorej ľadovce na Evereste miznú tak rýchlo, že 70 až 99 percent môže celkom zmiznúť do konca tohto storočia.

Prvé zmrznuté končatiny zosnulých horolezcov začali vytŕčať spod snehu v roku 2017. Pokračujúce topenie ľadu odvtedy pomohlo odhaliť aj ďalších nezvestných lezcov.

Hovorca vlády, ktorý sa zaoberá prípadom Everestu, pre BBC uviedol: „Sám som za posledné roky zniesol asi 10 tiel z rôznych častí Everestu, a je zjavné, že sa ich objaví ešte viac.“

Pre prípad, že by vás to zaujímalo, náklady spojené so znášaním tela z Everestu môžu dosiahnuť až 70.000 amerických dolárov (62.055 eur), a mnohí lezci si pred výstupom želajú, aby ich pri prípadnej smrti vôbec neznášali. Znie to morbídne, ale telá pochované na Evereste plnia svoj účel aj po smrti – pre ostatných lezcov slúžia ako záchytné body, a v orientácii pomôžu aj záchranárom. Ponechanie zosnulého na mieste úmrtia sa dodnes považovalo za prejav rešpektu, no ak ľadovce na vrchole začnú odkrývať 200 zmrznutých tiel, pravdepodobne sa nevyhnú zneseniu.