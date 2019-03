Bezpečnostná kamera v meste Everett v štáte Washington zachytila pokus o krádež balíka, pri ktorom sa páchateľku podarilo dolapiť vďaka odvážnej pestúnke. Kate Andersonová strážila ročného Desmonda, keď pred domom zastavilo strieborné auto a z neho vystúpila žena v čiernej bunde. Tá sa rozbehla k dverám a ukradla odtiaľ balík s hračkami, ktorý tam pred pár minútami zanechala zásielková služba.

Keď však zlodejka nastupovala do auta, spadla a jej komplic odišiel aj bez nej. V tom momente už z domu vybehla Kate, ktorá sa rozhodla zlodejku zadržať. Na mieste ju držala ešte 8 minút do príchodu polície. Zlodejka bola následne identifikovaná ako 29-ročná Rhieanna Schindler, ktorá bola podľa polície od roku 2010 zadržaná už 20-krát za krádeže a prechovávanie drog. Pri týchto záberoch treba zatlieskať odvahe Kate, že si takto poradila so zlodejkou, no to isté sa nedá povedať o čiernej sučke Mone, ktorá len z diaľky pozorovala, ako sa ženy bijú.

Video: Žena si poradila so zlodejkou aj sama