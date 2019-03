Video: Muž si kopol do psa. Karma ho zasiahla okamžite

Bezpečnostná kamera v Sverdlovskej oblasti v Rusku zachytila bizarný moment, kedy muž chcel kopnúť do psa, no okamžite dostal to, čo si zaslúžil. Samotný pes pritom na muža ani nemusel zaútočiť, aby videl peknú odvetu.

Zábery z parkoviska v meste Revda ukazujú opitého muža, ako sa prechádza po zasneženej ceste. Keď k nemu pribehne nemecký ovčiak, muž sa ho snaží kopnúť, no stratí rovnováhu a padne na zem. Hlavou sa pritom udrie o auto a akoby toho nebolo dosť, zároveň tým spustí autoalarm. Pes sa za ním iba obzrie a ide si svojou cestou.

Video: Pes sa ani nemusel brániť, muža postihlo okamžité nešťastie