OĽaNO: GP by mal pozastaviť funkciu Šufliarskemu a zverejniť SMS-ky s Kočnerom

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár by mal neodkladne pozastaviť funkciu prvého námestníka Petrovi Šufliarskemu. Mal by tiež zverejniť SMS správy medzi Šufliarskym a Marianom Kočnerom. Šufliarsky by mal zároveň zvážiť svoje pôsobenie na poste prokurátora a prijať osobnú zodpovednosť. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová na tlačovej konferencii v parlamente.

Hnutie tak reaguje na medializované informácie o komunikácii Šufliarskeho s Marianom Kočnerom, ktorý je obvinený z objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

„Podľa informácií, ktoré majú údajne pochádzať z vyšetrovacieho spisu, Šufliarsky si mal písať s Marianom K. v období približne sedem mesiacov od januára 2017,“ povedala Remišová. Pripomína, že k údajnej komunikácií malo dôjsť v období, keď sa množili podozrenia z vážnej trestnej činnosti Mariana Kočnera. Komunikácia sa mala niesť podľa jej slov v priateľskom tóne.

„Je neprijateľné, aby si námestník Generálnej prokuratúry pre trestné veci vymieňal údajne správy s osobou, ktorá bola v tom čase prepieraná v médiách v súvislosti s podozreniami z páchania trestnej činnosti,“ doplnila Remišová. Odvoláva sa na platný zákon o prokurátoroch a etický kódex Generálnej prokuratúry SR.

Remišová zdôrazňuje, že Šufliarsky si nemal s podnikateľom esemeskovať, ale mal vyšetrovať podozrenia. „Neprípustnosť akýchkoľvek kontaktov s kriminálne závadovými osobami je štandardom vo vyspelých demokratických krajinách,“ dodala Remišová, podľa ktorej by sa obsah správ medzi Šufliarskym a Marianom Kočnerom mal zverejniť. Obracia sa listom na generálneho prokurátora, kde sa pýta na SMS správy, aj na to, aké kroky podnikol.

Remišová nechce špekulovať o tom, či vládna koalícia plánovala dosadiť Šufliarskeho na post generálneho prokurátora. Čižnárovi sa skončí funkčné obdobie na budúci rok. Remišová si myslí, že po týchto zisteniach a podozreniach je vylúčené, aby mohol byť Šufliarsky generálnym prokurátorom.