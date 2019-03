Lídri EÚ súhlasili s odkladom brexitu

Lídri krajín Európskej únie sa vo štvrtok na summite v Bruseli jednomyseľne dohodli, že za určitých podmienok poskytnú Spojenému kráľovstvu odklad vystúpenia z EÚ do 22. mája. Informovala o tom spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na predsedu Európskej rady Donalda Tuska.

Lídri EÚ sa dohodli na možnosti odložiť brexit do 22. mája, ak britská Dolná snemovňa na budúci týždeň - ešte pred doteraz platným dátumom brexitu, ktorým je 29. marec - schváli už dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení.

Ak by sa tak nestalo, mohol by byť brexit odložený do 12. apríla s tým, že do tej doby by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.

Britská premiérka Theresa Mayová pôvodne žiadala o možnosť odkladu brexitu do 30. júna.