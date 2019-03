Bývalí vysokopostavení černákovci neoznačili Kána za strelca

V procese s Mikulášom Č. a Jánom K., obžalovanými z brutálnej popravy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka spred 21 rokov, na Okresnom súde v Banskej Bystrici vypovedal vo štvrtok ich niekdajší kumpán Slavomír Surový, ktorého eskortovali z väzenia. Tvrdí, že Ján K. nestrieľal, ale druhú ranu Poliakovi zasadil nebohý vplyvný muž východoslovenského podsvetia Karol Kolárik. Kto bol druhý strelec, nevie ani ďalší svedok, Miloš Kaštan, ktorý je takisto vo väzení.

Na doživotie odsúdený Mikuláš Č., ktorý je v tomto prípade stíhaný aj pre trestný čin brania rukojemníka, vinu v zmysle obžaloby plne priznal už v utorok (19. 3.) a všetko oľutoval. Jeho niekdajšia pravá ruka Ján K., ktorý je na slobode, ju popiera a tvrdí, že je nevinný.

Traja najvyššie postavení členovia bývalého gangu černákovcov sa vo štvrtok popoludní stretli v jednej súdnej sieni. Ako uviedol Kaštan, Mikuláš Č. bol boss, ktorý vydával pokyny, on mal na starosti ekonomické veci okolo ich firiem a Ján K. „pohľadávky“. Pri vražde Poliaka nebol, vie o nej len z rozhovoru s Mikulášom Č., ktorý mu o nej povedal. O tom, že mal strieľať ešte aj niekto iný, vtedy vraj nehovoril. Pôvodne Poliak nemal byť usmrtený. Mikuláš Č. chcel za neho výkupné.

„Išiel som do Poľska pre výkupné, ktoré mi mala odovzdať pani Szymaneková. Dostal som defekt, nefungoval mi ani telefón. Musel som sa vrátiť na Slovensko. Až s odstupom času som sa dozvedel, že pani Szymaneková tam na mňa čakala aj s poľskými policajtmi. Padol by som im rovno do rúk,“ vypovedal Kaštan.

Fakt, že sa o Poliaka začala zaujímať poľská i slovenská polícia, mal byť podľa Kaštana dôvod jeho usmrtenia.

Podľa obžaloby Mikuláš Č. a Ján K. sa po prezradení lokality, v ktorej Szymaneka zadržiavali, dohodli na jeho usmrtení. K tomu došlo na jeseň 1997 pri chate za obcou Polomka v okrese Brezno. Mikuláš Č., vtedy označovaný za bossa banskobystrického podsvetia, Poliakovi jedenkrát strelil z pištole do úst a následne Ján K. z tej istej pištole do oblasti hrudníka.

Verziu obžaloby zatiaľ potvrdil iba jeden svedok Alexander Horváth, ktorý je tiež vo väzení. Ako v utorok povedal, bol pri skutku a strieľal aj Ján K. Bol na mieste vraždy aj s Karolom Kolárikom, zvaným Karči. Jeho synovi bol Mikuláš Č. krstným otcom.

„My sme ani neočakávali, že jeden z hlavných svedkov prípadu Surový bude pomáhať obžalobe, nám sú jeho výpovede známe z prípravného konania. Neočakávali sme, že by ich zmenil. Museli sme sa s nimi vysporiadať pri podaní obžaloby a bude sa s nimi musieť vysporiadať aj súd,“ konštatoval prokurátor Jozef Kandera s tým, že na štvrtkovom celodennom pojednávaní predložili určité dôkazy, ktoré by mali smerovať k vyhodnoteniu dôveryhodnosti tohto svedka.

Podľa obhajcu Mikuláša Č. Miloša Maďara výpoveď Surového vníma ako nie vierohodnú. „Sme presvedčení o tom, že ide o účelovú výpoveď, ktorá spochybňuje verziu môjho klienta. Ostatné dôkazy, ktoré sú v spise, výpovedi svedka odporujú,“ reagoval Maďar. Má byť ním aj list, ktorý písal Surový s tým, že Jána K. označil za osobu, od ktorej očakáva prospech a výhody a otázkou je potom, z akého dôvodu.