ŠÚKL sťahuje z trhu liek na vysoký tlak

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na svojej internetovej stránke informoval o stiahnutí lieku Lopridam 4 mg/1,25 mg/10 mg , tbl 30x4 mg/1,25 mg/10 mg(blis.OPA/Al/PVC/Al) z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.

Číslo šarže: 2251018

2251018 Kód ŠÚKL: 7287C

Ako informuje ústav pre kontrolu liečiv, liek sa sťahuje z dôvodu nedostatočnej kvality zistenej pri testoch stability.

Lopridam sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u pacientov, ktorých krvný tlak je už kontrolovaný kombináciou perindoprilu/indapamidu a amlodipínu.

"Návrh na stiahnutie šarže má preventívny charakter. Pacienti, ktorí liek užívajú, by nemali prerušovať liečbu bez konzultácie so svojím lekárom," zdôrazňuje ŠÚKL. Ak teda máte doma zakúpený liek Lopridam, nemusíte ho vracať do lekárne.