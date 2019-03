O spolupráci s USA bude premiér hovoriť s Lajčákom a Gajdošom

O obrannej spolupráci s USA bude premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) hovoriť v piatok (22. 3.) so šéfom diplomacie Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD) a ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS).

Za posledné týždne bola totiž podľa Lajčáka vedená neštandardne a „nešťastným spôsobom z hľadiska kredibility Slovenska“. Lajčák aj jeho rezort si myslia, že podpis dohody je pre Slovensko dobrý. „Posilňuje naše postavenie z hľadiska bezpečnosti aj kredibility. Ale je to dohoda vojenského charakteru, a tu má rozhodujúce slovo ministerstvo obrany. Chcem však, aby sme o tom diskutovali ako vyspelá krajina,“ doplnil Lajčák.

Rozhodnutie o uzavretí Dohody o obrannej spolupráci (DCA) medzi Slovenskom a USA je podľa jeho slov politické rozhodnutie, proces beží. „A nie sme blízko k tomu, aby sme mali dohodu o texte. To, či tieto peniaze (105 miliónov dolárov od USA na modernizáciu vojenských letísk, pozn. TASR) potrebujeme, musí rozhodnúť ministerstvo obrany,“ povedal Lajčák.

Dodal, že by bol blázon, keby súhlasil s uzavretím dohody, ktorá by bola proti vôli väčšiny občanov Slovenska. „Viem, kde žijem, viem, aká je tu atmosféra. Ale viem aj to, že chceme byť zodpovedný a spoľahlivý člen EÚ a NATO. Je mi jasné, že text, ktorý je ľahko prijateľný v Estónsku či Lotyšsku, je ďaleko citlivejší na Slovensku. Ale treba mať dôveru voči našim vyjednávačom, že sa nepodpíšeme pod niečo, s čím by sme nedokázali prejsť v parlamente,“ zhrnul Lajčák.

Rezort obrany minulý týždeň informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa ministerstva ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky. Argumentovalo aj tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl SR.

Rozhodnutie Ministerstva obrany (MO) SR prekvapilo rezort diplomacie, kritizoval ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci. Šéf parlamentu a SNS Andrej Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne financie ponúknuté neboli. Zároveň opakoval, že sa nemení zahraničnopolitická orientácia Slovenska.

MO SR potom vysvetlilo, že neodmietlo financie z USA na modernizáciu vojenských letísk. Najprv však podľa neho treba dokončiť rokovania o Dohode o obrannej spolupráci. Tie má podľa Gajdoša v gescii rezort diplomacie, ktorý však zatiaľ neakceptoval pripomienky Gajdošovho rezortu. Preto MO SR oznámilo, že sa na rokovaniach nebude ďalej zúčastňovať, pokiaľ nebudú pripomienky prekonzultované.