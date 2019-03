Petr Spálený, legenda českej hudobnej scény, oslavuje narodeniny

Známe sú jeho hity Plakalo bejby, Dáma při těle, Trápím se, trápím, Kdybych byl kovářem, Josefina, Hráč, Táňo, nashledanou, Dlouho, dlouho spím a ďalšie. Všestranný hudobník, ktorý podľa vydavateľstva Suprahon patril v 70. rokoch 20. storočia k najpredávanejším českým interpretom, sa v piatok 22. marca dožíva 75 rokov.

Petr Spálený sa narodil 22. marca 1944 v Prahe. Vyučil sa za knihára. Už od mladosti sa venoval hudbe, zvládal hru na bicie, gitaru a flautu.

Na začiatku 60. rokov hral na bicie v rock n'rollovej skupine Crossfire so Zdeňkom Rytířom, Ladislavom Kleinom a Pavlom Petrášom. V tom čase boli v repertoári kapely skladby hudobných hviezd, akými boli Elvis Presley, The Shadows a Cliff Richard. Po návrate z vojenskej služby sa stal Petr Spálený spevákom skupiny The Hippopotamuses (skrátený názov Hipp's), ktorej lídrom bol jeho brat Jan. Kapela vystupovala v pražských beatových kluboch Play-club, Olympik, Sluníčko a rýchlo si získavala nielen priazeň poslucháčov ale aj hudobnej kritiky. Cesty bratov sa zakrátko rozišli. Jan nemal čas chodiť na turné, pretože sa zamestnal aj v hudobnom vydavateľstve. Napriek tomu však naďalej pripravoval pre kapelu aranžmány k nahrávaniu platní. Neskôr sa stal významným bluesovým skladateľom a spevákom.

Ponuka na profesionálny angažmán pre Petra Spáleného prišla v roku 1967 v divadle Apollo, kde účinkovali Karel Gott, Karel Hála, Yvonne Přenosilová, Pavlína Filipovská, Sally Selingová a ďalší. V tom čase odchádzal Karel Gott s orchestrom Ladislava Štaidla na ročný zájazd do Las Vegas. The Hipp's a Petr Spálený ponuku prijali a názov kapely zmenili na Apollobeat. Divadlo Apollo v roku 1968 zaniklo a Petr Spálený s Apollobeatem začal koncertovať samostatne. V roku 1969 mu vyšla aj debutová LP platňa Petr Spálený a Apollobeat.

Začiatkom 70. rokov bol Apollobeat jednou z najúspešnejších kapiel v Československu. Jej stúpajúca popularita sa prejavila aj v predaji albumov, získala svoju prvú Zlatú platňu. Spálený nahral svoj prvý živý album v roku 1971 v pražskej Lucerne a umiestnil sa na druhej priečke ankety Zlatý slavík.

V roku 1973 nasledovala LP platňa Podoby a v roku 1980 album Dítě štěsteny s rovnomenným hitom, ktorý Petr Spálený naspieval so svojím dlhoročnýnm spolupracovníkom a textárom Zdeňkom Rytířom. Petr Spálený sa objavil aj vo filmoch Noc na Karlštejne (1973) a Trhák (1980) v réžii Zdeňka Podskalského, naspieval tiež titulnú skladbu v obľúbenej komédii Pane, vy jste vdova! Václava Vorlíčka (1970).

V roku 1987 prijal muzikant angažmán v Divadle Jiřího Grossmanna. O rok neskôr sa predstavil v hudobnej relácii Portréty z not - Petr Spálený, kde hovoril o začiatkoch s dixielandom, prvej ponuke a o prvom televíznom vystúpení s pesničkou Plakalo bejby.

Gramofónovú firmu, vydavateľstvo a nakladateľstvo Apollo Records Comp. založil interpret v roku 1990 a na koncertné pódiá sa vrátil opäť v roku 1995. V decembri 1997 odohral v Divadle v Dlouhé dva jubilejné koncerty k 30. Výročiu umeleckej činnosti Petra Spáleného a Apollobeatu. Hudobník sa objavil aj v divadelnom muzikáli. V apríli 1998 prijal ponuku na rolu argentínskeho diktátora Juana Perona v muzikáli Evita.

Spáleného Největší hity - Díky uzreli svetlo sveta v roku 1998. Pokračovanie Největší hity 2 - Dáma při těle vyšlo v roku 2000. Za prvný diel Hitov získal Petr Spálený zlatú a v roku 2001 platinovú platňu. V Popron Music vydal hudobník v máji 2001 album pôvodných skladieb Na týhle planetě už zůstanu. Projekt mu vyniesol plaketu Country rádia za najlepší album roku. Na jar roku 2003 vyšiel v Poprone album s názvom ...a ještě pár hitů. V marci roku 2004 vydal bilančný dvojalbum Obyčejný muž - To nejlepší 1967 - 2004, ktorého krst prebehol počas jubilejného koncertu Petra Spáleného v Divadle na Vinohradech.

V októbri 2005 si mohli poslucháči vypočuť ďalší štúdiový album Jackpot a v júni 2013 album Můj dým, v ktorom sa striedali skladby v štýle country, rocku a popu.

Petr Spálený sa po krátkej odmlke, ktorú spôsobili jeho zdravotné problémy, opäť vrátil na koncertné pódia v marci 2018. Vystupuje so sprievodnou skupinou Apollo Band, s ktorou zmapoval svoju 50-ročnú hudobnú históriu.

Prvou manželkou hudobnej legendy bola moderátorka a herečka Pavlína Filipovská. Od roku 1980 tvorí Petr Spálený pár so speváčkou Miluškou Voborníkovou.