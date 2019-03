Prezidentské voľby: Takéto sú výsledky prieskumu v druhom kole

Zuzana Čaputová by v druhom kole prezidentských volieb porazila Maroša Šefčoviča. Volilo by ju 60,5 percenta opýtaných. Maroš Šefčovič by získal 39,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre RTVS.

Agentúra robila prieskum od 17. do 19. marca na vzorke 1014 respondentov. Volieb by sa zúčastnilo 44 percent respondentov, 20 percent ju zvažuje.

Zuzana Čaputová zvíťazila v prvom kole prezidentských volieb 16. marca. Do druhého kola postúpila s Marošom Šefčovičom. Čaputová získala v prvom kole 40,57 percenta hlasov, Šefčovič dostal od voličov 18,66 percenta hlasov.