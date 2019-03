Premiér by mal odvolať Matečnú z jej postu, tvrdí iniciatíva My sme les

Šéfku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabrielu Matečnú (SNS) by mal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) odvolať z jej postu. Vo štvrtok k tomu vyzvali v Bratislave občianska iniciatíva My sme les a ďalšie mimovládne organizácie vo verejnej výzve "A dosť! pani ministerka". Do dnešného dňa ju podporilo 41.259 nespokojných občanov SR. Premiér by mal podľa výzvy agroministerku odvolať do 31. marca.

„Neriešenie a ignorovanie naliehavých a zásadných problémov v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý vedie pani ministerka Gabriela Matečná, pociťujeme my, občania SR, ako vážne zlyhanie. Situácia v našej krajine sa stále zhoršuje a netýka sa to len chránených území, ale aj lesov a poľnohospodárskej krajiny. Sme sklamaní, nahnevaní a nechceme už ďalej tolerovať súčasný stav, preto dôrazne žiadame predsedu vlády SR, aby navrhol prezidentovi SR bezodkladné odvolanie Gabriely Matečnej z postu ministerky. Za hlavný dôvod jej odvolania považujeme negatívne dosahy zlých a nekompetentných rozhodnutí v pôdohospodárskom rezorte, za ktoré nám hrozia už aj medzinárodné sankcie,“ konštatuje sa vo výzve, odovzdanej predstaviteľmi iniciatívy do podateľne Úradu vlády SR.

S verejnou výzvou občanov sa podľa predstaviteľov iniciatívy My sme les stotožňujú aj Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov, Matúš Hríbik z lesníckej výzvy Odmietame, Miroslava Plassmann z WWF Slovensko, Ivana Kohutková z Greenpeace Slovensko, Tomáš Vida z Nadácie Aevis, Marián Jasík z občianskeho združenia (OZ) Prales, Marek Páva z iniciatívy Naše Karpaty, Štefan Szabó z OZ Sosna, Ľubica Trubíniová z iniciatívy Bratislava otvorene, Ján Szőllős zo Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR a Mikuláš Huba, zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu.