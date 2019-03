Podporiť ľudí s Downovým syndrómom možno aj obutím si rôznych ponožiek

Vyzýva na to celosvetová kampaň Lots of Socks. Tá poukazuje na to, že spoločnosť si 21. marca pripomína 14. výročie Svetového dňa Downovho syndrómu.

„Chceme povzbudiť všetkých, aby zdieľali túto výzvu na sociálnych sieťach prostredníctvom komentára: 'Nenechajme nikoho v úzadí (Leave no one behind).' Takto môžeme ukázať svetu, ako sa ľudia s Downovým syndrómom zapájajú do spoločnosti spolu s ostatnými,“ priblížil Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu vyzýva priateľov na celom svete, aby vlastnými aktivitami a podujatiami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať ho. Takisto ich podnecuje do toho, aby hovorili o dôležitej úlohe, ktorú majú takíto ľudia v komunitách. Usiluje sa aj o zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy a začleňovanie ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

Tento rok sa kampaň usiluje o to, aby aj ľudia s Downovým syndrómom mali rovnakú možnosť zaradiť sa. Tiež sa snaží o to, aby aj títo ľudia mohli viesť plnohodnotný život, pretože radi pracujú, dokážu pracovať a chcú pracovať. Ľudia s Downovým syndrómom majú podľa iniciátorov právo byť rovnocenne vnímaní vo všetkých aspektoch života spoločnosti.

Dôležitým procesom je podľa odborníkov včasná intervencia a vstup detí od raného veku do kolektívu detí v prirodzenom prostredí. „Sme presvedčení o tom, že život v kolektíve je tým najprirodzenejším prostredím pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, a títo ľudia obohacujú našu spoločnosť,“ zdôraznil Lezo.

„Ľudia s Downovým syndrómom majú tiež právo na nezávislý život, ak sa im poskytne pomoc napríklad vo forme osobnej asistencie. Ako spoločnosť máme povinnosť zabezpečiť pre ľudí s postihnutím podporu poskytovanú na základe ich vlastných potrieb a výberu. Potom im umožníme žiť nezávislý a plnohodnotný život,“ dodala Mária Machajdíková z Nadácie na podporu sociálnych zmien.