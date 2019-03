Univerzita Komenského oslavuje storočnicu – príďte na 100 ROKOV S AMOSOM

Výstava „Vedeli ste, že?“ prekvapí aj znalých

Oslavy sa začnú 26. marca a to historickou výstavou plnou faktov a zaujímavostí. Univerzitný archív, ktorý výstavu trvajúcu do 30. júna pripravuje, tvrdí, že návštevníci uvidia, čo ešte nevideli. Ak sa chcete zoznámiť s históriou tejto školy, nevynechajte preto hlavnú budovu UK na Šafárikovom námestí. Počas dní otvorených dverí budú tiež sprístupnené priestory Právnickej, Filozofickej a Prírodovedeckej fakulty i Fakulta matematiky, fyziky a informatiky či Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta. Výstava je doplnená exkluzívnou ukážkou slávnostných insígnií v Rektorskej sieni, ktorú si môžete pozrieť len počas 27. marca.

Na alma mater sa vrátia známe mediálne osobnosti

Hlavný program s Amosom otvorí večne vtipný Sajfa so svojou youtuberskou reláciu Level Lama. Jeho hosťom bude známa Adela Vinczeová, ktorá tak ako Matej Cifra, študovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Účinkovať bude aj rektor UK Marek Števček, ktorého Sajfa vyspovedá na „Grilovačke s rektorom“. Okrem nich na pódium príde aj Erik Baláž z ochranárskeho združenia My sme les. Rozprávať sa bude aj o GMO, MS v hokeji 2019 s Martinom Kohútom a o úspešnom zvládnutí cudzieho jazyka s Language Habit. Šéfredaktor časopisu Forbes, Juraj Porubský, sa bude venovať téme 100 rokov s Forbes, ktorý so sebou prinesie tajného hosťa z projektu „30 pod 30“ a čerešničkou v programe bude Motivácia so StartitUP a Drahomírom Piokom. Diskutovať s ním bude spisovateľ Daniel Hevier, Veronika Velez- Zuzulová, Michal EGO Straka a Marek Šándor, spoluzakladateľ StartitUP Group. Počas celého dňa si návštevníci môžu vypočuť zaujímavé odľahčené prednášky na rôzne témy, napr. „Ako si vyberáme partnerov/partnerky a prečo sme im často neverní“ – Andrej Mentel, „Aj Komenský sa hýbal“ – Viktor Bielik a ďalšie, ktoré nájdete na amosfest.sk.

Športový deň v znamení pohára rektora

Na 100 rokov s Amosom si aj zašportujete – fakulty a spolky budú zbierať body vo viacerých športových kategóriách. Nebude to len tradičný futbal, basketbal či bedminton, ukázať, že ste najlepší môžete aj v šachu, florbale, stolnom tenise a v headis. Každý dostane perfektný štartovací balík a najlepší tím získa Pohár rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka.

Ak sa vám tri dni osláv storočnice zdajú málo, čakáme vás na AMOSFESTE, študentskom festivale s pestrým hudobným programom v Mlynskej doline, kde sa môžete tešiť na množstvo slovenských a zahraničných interprétov. Podrobný program sleduj na amosfet.sk

NA 100 ROKOV S AMOSOM JE VSTUP VOĽNÝ.

Viac o podujatiach sa dozviete na amosfest.sk