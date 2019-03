SaS: Šufliarsky a Trnka by mali odísť z prokuratúry, skompromitovali sa

Námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky a prokurátor Dobroslav Trnka by mali odísť z prokuratúry. Je to predovšetkým úloha pre generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby sa o to postaral. Takýto záver robí strana Sloboda a Solidarita (SaS) na základe zistení obhajcu matky zavraždenej Martiny Kušnírovej Romana Kvasnicu, ktorý sa oboznámil s nahrávkami a elektronickou komunikáciou uväzneného Mariana Kočnera s týmito prokurátormi.

„Ak z nich vyplýva, že Trnka ako generálny prokurátor mal vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka ohľadom Gorily a že Šufliarsky ako námestník generálneho prokurátora mal dôverný vzťah s uväzneným Marianom Kočnerom, ktorý pred verejnosťou i svojím nadriadeným tajil, dôveryhodnosť týchto vysokých štátnych úradníkov sa ocitla na bude nula,“ uviedol poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Šufliarsky a aj Trnka by si to mali podľa liberálov uvedomiť a odísť bez toho, aby sa celá záležitosť riešila cez disciplinárne konanie a prípadné trestné stíhanie. „Dôverné vzťahy s osobou ako Kočner sú jednoducho pre prokurátorov kompromitujúce a diskvalifikujúce,“ tvrdí Alojz Baránik.

Strana SaS zároveň žiada policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby vyšetrovanie prípadov prokurátora Dobroslava Trnku a námestníka generálneho prokurátora pre trestný úsek Petra Šufliarskeho odňali inšpekcii ministerstva vnútra a pridelili ju tým vyšetrovateľom a dozorovým prokurátorom, ktorí sú vecne príslušní ich skúmať.

TASR informoval poslanec NR SR Alojz Baránik.