Tento typ matiek vychováva múdrejšie deti

Matky, ktoré veria, že majú kontrolu nad svojim životom, vychovávajú šikovnejšie deti. Potvrdil to nový psychologický výskum publikovaný v žurnále Frontiers in Psychology.

Psychológovia to nazývajú interný "locus of control“ (voľne preložené ako centrum vplyvu). Ide o pojem v sociálnej psychológii, ktorý označuje ľudí, ktorí vychádzajú zo seba, vlastných schopností a možností. Opakom je externý locus of control, pri ktorom ľudia veria, že ich úspechy aj neúspechy závisia od osudu alebo vonkajších vplyvov.

Ľudia s interným locus of control však neobviňujú vonkajšie sily ani osud a veria, že výsledok ich činnosti závisí len na ich činoch a rozhodnutiach. Matky, ktoré takto uvažujú, majú deti, ktoré dosahujú lepšie výsledky v testoch matematiky a prírodných vied.

Tieto matky tiež častejšie:

Kŕmia deti zdravou stravou

Čítajú im príbehy

Prejavujú záujem o ich prácu v škole

Vďaka tomu deti jedia lepšie, lepšie spia a majú lepšiu kontrolu nad svojimi emóciami.

Prvá autorka štúdie Jean Goldingová uviedla:

„Je všeobecne známe, že locus of control dieťaťa je silne spojené s ich akademickými výsledkami, ale doteraz sme nevedeli, či locus of control matky počas tehotenstva zohrávalo úlohu v ranom detstve. Vďaka údajom zo štúdie Deti 90. rokov môžeme tieto spojenia vytvoriť. “

Štúdia Deti 90. rokov skúmala 14 541 tehotných žien v Anglicku, ktoré boli sledované od roku 1992. Výsledky ukázali, že matky, ktoré mali interný locus of control, vychovali múdrejšie deti.

Spoluautor štúdie Stephen Nowicki uviedol:

„Keď rodičia veria, že dôsledky v ich živote sú spojené s tým, čo robia, ich deti jedia lepšie, lepšie spia a lepšie ovládajú svoje emócie. Takéto deti neskôr v detstve majú tiež väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať väčšie akademické úspechy, menej osobných a sociálnych ťažkostí súvisiacich so školou a menšiu pravdepodobnosť obezity."

Ako uviedol Nowicki, postoj rodičov sa môže zmeniť a tým zlepšiť výchovu dieťaťa: