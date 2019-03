Úrad verejného zdravotníctva varuje: Kliešte sa začali prebúdzať, myslite na prevenciu

Kliešte začínajú byť aktívne pri vonkajšej teplote od ôsmich do desiatich stupňov Celzia a tento rok zaznamenali ich výskyt už vo februári, teda rekordne skoro. Odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na to, že pri pobyte v prírode treba myslieť na ochranu proti nim.

Na ochranu pred kliešťom je vhodné vyhýbať sa miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, teda okrajom lesov, vysokým porastom tráv a kroviu. V prírode treba nosiť oblečenie pokrývajúce čo najväčšie časti tela, najmä dlhé nohavice a ponožky. „Vhodnejší je svetlý odev, na ktorom parazita skôr zbadáte,“ odporúčajú epidemiológovia. Ľudia by tiež mali používať repelenty a po návrate zvonku si dôkladne prekontrolovať celé telo.

Ako vybrať kliešťa

Kliešť sa najčastejšie prisaje medzi vlasy, do slabín a podpazušia, za uši, do podkolennej jamky a na intímne miesta. Odstrániť ho treba pinzetou pritlačenou čo najbližšie ku koži. „Vyťahujte ho pomaly kývavým pohybom bez točenia,“ uviedol ÚVZ. „Najdôležitejšie je nepoškodiť a nerozmliaždiť kliešťa. Treba vybrať celé telo aj s hlavičkou,“ upozorňuje.

Po vybratí kliešťa by sa mal na koži použiť dezinfekčný prostriedok z lekárne, napríklad lieh či jódová tinktúra. Ak nie je poruke, možno ho nahradiť prípravkom s obsahom alkoholu. Ak sa nepodarí odstrániť kliešťa celého, je vhodné vyhľadať zdravotnícku pomoc.

„Malé parazity sa vyskytujú v trávnatých porastoch s výškou od 20 centimetrov do jedného metra, v záhradách, v parkoch i v lesoch,“ informuje o tom ÚVZ na svojej webovej stránke. V posledných rokoch sa v dôsledku klimatických zmien dostávajú aj do vyšších zemepisných polôh až do nadmorskej výšky nad 1000 metrov. Striehnu na koncoch listov, na steblách tráv alebo na vetvičkách prízemných kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabové lesy. Infikované kliešte prenášajú nepríjemné ochorenia, najmä lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu.

„Veľa nakazených kliešťov sa vyskytuje v oblasti pozdĺž Váhu,“ varujú epidemiológovia. V tejto oblasti býva dlhoročne najvyššia chorobnosť na kliešťovú encefalitídu, hoci na Slovensku výskyt tohto ochorenia nie je vysoký. Objavuje sa aj na juhozápade Slovenska, napríklad v pohoriach Tribeč a Vtáčnik, Pohronskej a Nitrianskej pahorkatine. Ďalej v oblasti Malých Karpát, okresoch Levice, Nitra, Nové Zámky a Trenčín.

Neliečená borelióza môže spôsobiť doživotné ťažkosti

Lymská borelióza je multisystémové ochorenie, ktorého pôvodcom sú baktérie borélie. Borelióza môže mať pestrý klinický obraz a môže postihnúť rôzne orgány. Inkubačný čas je niekoľko dní až rokov, liečba si vyžaduje dlhodobé podávanie antibiotík. Očkovanie proti lymskej borelióze neexistuje. Neliečená môže spôsobiť dlhotrvajúce, niekedy aj doživotné ťažkosti, problémy so srdcom, kĺbmi i nervovým systémom.

Kliešťová encefalitída je vírusový zápal mozgu prenášaný kliešťami. Vírusom sa môže človek infikovať po uhryznutí kliešťom alebo po skonzumovaní tepelne nespracovaného mlieka, najmä kozieho, ovčieho a kravského, a výrobkov z neho. Inkubačný čas ochorenia je od siedmich do 14 dní.

Ochorenie má typicky dve fázy. Prvá fáza sa prejaví chrípkovými príznakmi, ako horúčka, nevoľnosť, nechutenstvo, bolesti hlavy a svalov. Nasleduje bezpríznaková fáza ochorenia, ktorá trvá jeden až 20 dní. Objavujú sa charakteristické príznaky postihnutia centrálneho nervového systému, stupňujúce sa silné bolesti hlavy, vracanie, stuhnutie šije, poruchy vedomia, pamäti, až dezorientácia, závraty a nervové obrny.

Proti kliešťovej encefalitíde existuje očkovanie, zaočkovať sa môžu deti od jedného roku. Základné očkovanie pozostáva z podania troch očkovacích látok, prvú dávku je najvhodnejšie aplikovať v zimných mesiacoch – v januári alebo vo februári. Druhá dávka sa podáva jeden až tri mesiace po prvej, tretia deväť až 12 mesiacov po druhej. Existuje aj skrátená schéma, keď sa druhá dávka podáva už dva týždne po prvej. Pred ochorením môžu čiastočne chrániť prvé dve dávky. Kompletné očkovanie ochráni minimálne na tri roky, po troch rokoch sa odporúča preočkovanie. Podrobnosti o možnosti zaočkovania aj o prípadných kontraindikáciách poskytne pediater alebo praktický lekár pre dospelých.