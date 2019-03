Koncern Volkswagen sa chce zbaviť niektorých značiek! Kto je na zozname?

Pod krídlami koncernu VW je v súčasnosti 12 značiek, nie všetky sú pritom ziskové. Najnovšie plány na reštrukturalizáciu portfólia koncernu zatiaľ neboli potvrdené, no samotný šéf VW Group, Herbert Diess, naznačil novinárom, že čoskoro predsa len dôjde k zásadným zmenám: „Momentálne skúmame stav nášho portfólia značiek, viac si k tomu budeme môcť povedať až v druhej polovici roka.“

Ide tak zrejme o jeden z ďalších krokov, ktorý by mal koncernu pomôcť na jeho ceste k znižovaniu nákladov a zvyšovaniu výnosov. Rovnaké dôvody pritom stoja aj za plánovaným rušením 5 000 až 7 000 pracovných miest v automobilke Volkswagen. Ak sa teda vedenie zhodne na odpredaji niektorých neziskových značiek koncernu, s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o Scaniu, MAN a Ducati. Tieto značky nie sú u hľadiska ziskov pre Volkswagen natoľko významné, aby ich naďalej spravovali.

Nedávno sa tiež objavili správy, podľa ktorých neboli niektorí členovia predstavenstva spokojní so stratami značky Bentley. Ani jedna zo spomínaných značiek by pritom nebola schopná naďalej samostatne existovať - teda bez pomoci ďalšieho koncernu, ktorý by ich technologicky a finančne dotoval.

V relatívnom bezpečí môžu byť značky ako Porsche či Škoda, ktoré patria k najziskovejším z celého koncernu, a tým pádom si zabezpečujú budúcnosť a istotu pod krídlami VW Group. "Niekedy je podceňované, ako veľmi je Porsche s koncernom prepletené. Na platformách Audi závisí z 80%. Marža 17.5% je pri Porsche docielená iba vďaka koncernu. A to isté platí pre Škodu," uviedol Diess.