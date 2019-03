BMW definitívne ukončí výrobu niektorých modelov bez nástupcu. O aké modely pôjde?

Zahraničné portály potvrdili správy týkajúce sa zastavenia výroby BMW 3 Gran Turismo. Automobilka chce pomalým orezávaním svojho portfólia ušetriť náklady spojené s menej populárnymi modelmi. V blízkej dobe tak môžeme očakávať informácie o postupnom rušení ďalších modelových derivátov nemeckej automobilky, mnohí pritom očakávajú kompletné zastavenie výroby BMW 2 Active Tourer či trojdverovej verzie BMW radu 1.

Automobilka tvrdí, že tieto kroky sú dôležité kvôli náročným výzvam, s ktorými si bude musieť výrobca poradiť v nadchádzajúcom období. Konkrétne má na mysli zvyšujúce sa náklady na výrobu, rastúce ceny materiálov či politickú a trhovú nestabilitu spojenú s pomalým rastom globálnej ekonomiky. Kritizované boli najmä medzinárodné obchodné konflikty reprezentované sankciami, ktoré komplikujú výrobcom automobilov život.

Vyškrtnutím niektorých modelov z ponuky chce BMW zároveň presunúť časť prostriedkov do vývoja nových plug-in hybridných a elektrických modelov, ktoré by mali byť uvedené na trh už v najbližších rokoch. Celkovo by malo do portfólia značky pribudnúť až 13 nových elektrifikovaných modelov do roku 2025.