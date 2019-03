Tento liek na tlak zvyšuje riziko zástavy srdca

Nová štúdia dospela k záveru, že liek, ktorý lekári bežne predpisujú na liečbu angíny pectoris a vysokého krvného tlaku, môže zvýšiť riziko náhlej zástavy srdca. K zástave srdca dochádza vtedy, keď srdce prestane pumpovať krv do tela. Ak osoba nedostane okamžitú liečbu, zástava srdca môže byť smrteľná už v priebehu niekoľkých minút.

Nakoľko ide o veľmi častý a závažný stav, je nevyhnutné skúmať jeho rizikové faktory. Pre tento účel zriadila Európska rada pre resuscitáciu projekt, ktorý zhromažďuje údaje o zástave srdca, nazývaný Európska sieť pre náhly srdcový záchvat (ESCAPE-NET).

Liek na tlak ako rizikový faktor

Nedávna štúdia s použitím údajov ESCAPE-NET skúmala, či by istá skupina liekov mohla zohrávať úlohu pri zástave srdca. Lekári predpisujú dihydropyridíny na liečbu vysokého krvného tlaku a angíny pectoris, čo je bolesť na hrudníku spojená so zníženým prietokom krvi do srdca. Projekt bol zameraný na dva druhy dihydropyridínov: nifedipín a amlodipín.

Vedci mali prístup k údajom z holandského registra resuscitačných štúdií v Amsterdame a dánskeho registra zástav srdca, ktoré sú súčasťou ESCAPE-NET. Celkovo mali prístup k údajom od viac ako 10 000 pacientov, ktorí užívali dihydropyridíny a 50 000 kontrolných pacientov.

Ich analýza ukázala, že tí, ktorí užívali vysoké dávky nifedipínu, mali výrazne vyššie riziko zástavy srdca ako tí, ktorí neužívali dihydropyridíny alebo ktorí užívali amlodipín.

Prečo je nifedipín nebezpečnejší

Vedci následne v laboratóriu skúmali, prečo sa účinky týchto dvoch liekov líšili. Oba lieky používajú rovnaký mechanizmus, tak prečo jeden zvyšuje riziko zástavy srdca, zatiaľ čo druhý naň nemá žiaden vplyv?

Dihydropyridíny účinkujú blokovaním L-typu vápnikových kanálov. Pri blokovaní týchto kanálov sa akčný potenciál srdcových buniek skracuje. Výraz "akčný potenciál" opisuje zmenu náboja membrány spojenej s prenosom impulzu v nervoch a svalových bunkách. Táto zmena môže potenciálne viesť k arytmiám, ktoré vedú k zástave srdca.

Je zaujímavé, že tieto in vitro experimenty zodpovedali zisteniam populačnej štúdie. Vysoké dávky nifedipínu skrátili akčný potenciál výrazne viac ako vysoké dávky amlodipínu.

Vedúci projektu ESCAPE-NET doktor Hanno Tan uvádza:

"Nifedipín a amlodipín sú často používané mnohými kardiológmi a inými lekármi a výber často závisí od preferencie a osobnej skúsenosti predpisujúceho lekára. Obidva lieky sú všeobecne považované za rovnako účinné a bezpečné a ani jeden nebol spojený s náhlou zástavou srdca. Táto štúdia naznačuje, že vysoké dávky nifedipínu môžu zvýšiť riziko náhlej zástavy srdca v dôsledku fatálnej srdcovej arytmie, zatiaľ čo amlodipín nie."

Podľa vedcov bude nevyhnutné replikovať zistenia štúdie pomocou väčšieho množstva účastníkov a ďalších demografických údajov. Ako zatvára Tan: