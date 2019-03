Video: 14-ročná Iveta zažiarila s piesňou od Lady Gaga. Rozhodnutie porotkyne ju dojalo

Iba 14-ročné dievča ohromilo porotu aj divákov írskej talentovej súťaže a za svoj výkon si vyslúžilo zlatý bzučiak. Ivana, ktorej rodina pochádza z Litvy, sa rozhodla na pódiu zaspievať pieseň I'll never love again od Lady Gaga, ktorá odznela vo filme Zrodila sa Hviezda. Už pri prvých tónoch bolo jasné, že Iveta rozhodne vie spievať, no v momente, keď zobrala mikrofón zo stojana do rúk a prešla sa po pódiu, ukázala sa ako skutočná hviezda.

Jej výkon natoľko ohromil porotkyňu Michelle, že sa jej rozhodla venovať svoj zlatý bzučiak. Kým sa Iveta spamätávala zo šoku, Michelle ocenila jej neuveriteľne silný a vyzretý prejav pri tak nízkom veku. Porotca Louis Walsh jej povedal, že toto môže považovať za prvý deň jej profesionálnej hudobnej kariéry.

Video: 14-ročná Iveta ohromila piesňou z filmu Zrodila sa hviezda