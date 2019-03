Video: Moriak sa postavil do stredu cesty, aby pomohol svojim kamarátom

Skupine moriakov sa podarilo bezpečne prejsť cez cestu vďaka odvahe jedného z nich. Vodič Donald Pomerleau zachytil na videu, ako sa jeden moriak postavil do cesty a čakal, kým jeho kamaráti prejdú na druhú stranu. Ku kurióznej situácii došlo v Litchfielde v americkom štáte New Hampshire.

Pozrite si tiež video: Prečo sú dnešné morky také obrovské

Veľký samec sa postavil do cesty a odmietol uhnúť, kým menšie samce a samice neprejdú do bezpečia medzi stromy. Až keď prešla aj posledná samica, nasledoval ju ku svojmu kŕdľu. Divoké morky sa z New Hampshire vytratili pred 150 rokmi kvôli zmenšeniu biotopov a nedostatočnej regulácii lovu moriek. Úrady preto museli pred viac ako štyrmi desaťročiami začať divoké morky dovážať a v súčasnosti sa ich počet odhaduje na 25 000 vtákov.

Video: Moriak zastavil premávku