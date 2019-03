Most-Híd navrhuje odmeňovať mimoriadne úspechy športovcov

Béla Bugár, Tibor Bastrnák, Elemér Jakab a László Balódi (všetci Most-Híd) predložili na marcovú schôdzu parlamentu nový návrh zákona o príspevku na zásluhy v športovej činnosti.

Zákon podľa predkladateľov má do budúcna motivovať ďalších športových reprezentantov v snahe dosiahnuť mimoriadne športové výsledky, na základe ktorých by im vznikol nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti. Okrem toho by mohol prispieť aj k masovejšiemu rozšíreniu športu u mládeže. Predstavitelia Mosta-Híd tvrdia, že takýto nárok v slovenskom právnom poriadku absentuje, pričom je však bežnou súčasťou právneho poriadku okolitých štátov, napríklad Maďarska, Poľskej republiky, Ruskej federácie, Rumunska či Ukrajiny.

Nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti by mal vzniknúť len fyzickým osobám, ktoré spĺňajú podmienku štátneho občianstva SR. „Rovnako by sa to malo týkať športových reprezentantov Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky, ktorí sa v období od 28. októbra 1918 zúčastnili na medzinárodných športových podujatiach ustanovených zákonom, pričom na takomto medzinárodnom športovom podujatí získali ocenenie zlatou, striebornou alebo bronzovou medailou,“ uvádza sa v návrhu zákona. Medaila musí byť zo športových disciplín oficiálne uznaných Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paralympijským výborom alebo Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich. Okrem toho má ísť o olympijský šport na vybranom medzinárodnom športovom podujatí alebo v šachu na šachovej olympiáde organizovanej Medzinárodnou šachovou federáciou. Vybranými medzinárodnými podujatiami sú športové podujatia organizované Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paralympijským výborom, Medzinárodnou šachovou federáciou a Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich.

Jednou z podmienok pre vznik nároku na príspevok je dosiahnutie stanoveného veku oprávnenej osoby. Návrh zákona navrhuje dosiahnutie 35 rokov. „Predpokladá sa, že pri podmienke dosiahnutia 35 rokov sa nárok na príspevok bude týkať asi 80 až 90 osôb,“ uviedli poslanci Mosta-Híd.

Podľa návrhu zákona sa výška príspevku určí ako násobok sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, a to ako 1-násobok v prípade medailového ocenenia zlatou medailou. V prípade striebornej medaily to je 0,75-násobok a 0,6-násobok ak športovec získal bronzovú medailu.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.