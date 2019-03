Fasel: Slovensko je hokejová krajina, pri šampionáte nebudeme čeliť problémom

Slovensko je hokejová krajina. Pri májových majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji určite nebudeme čeliť žiadnym problémom. Na tlačovej konferencii v Bratislave to v pondelok vyhlásil prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel, ktorý prišiel na Slovensko spolu so svojimi kolegami skontrolovať prípravy na hokejový šampionát. Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave sa mu podľa vlastných slov veľmi páči, je podľa neho útulný a panuje tu dobrá atmosféra.

IIHF je hrdá na to, že môže byť po roku 2011 opäť na Slovensku, v Bratislave a v Košiciach. „Budeme robiť to isté ako v roku 2011, až na jednu výnimku. Federácia sa rozhodla dať slovenský tím do Košíc, čo je ďalší z dobrých nápadov. Budeme tu v Bratislave mať český tím s Rusmi, Švédmi a ďalšími zaujímavými tímami. Slovensko je hokejová krajina, hokej je tu športom číslo jeden,“ povedal Fasel.

Tvrdí, že majú podporu mesta Bratislava a Košice. Ich zástupcom sa poďakoval za podporu a spoluprácu. Veľmi sa mu páči aj bratislavský zimný štadión, ktorý v pondelok navštívil. „Je naozaj útulný a panuje tu dobrá atmosféra. Máte tu na Slovensku skvelých fanúšikov a my sa naozaj tešíme na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019,“ skonštatoval.

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút je rád, že vrcholní predstavitelia IIHF zavítali na Slovensko. V pondelok mali podľa jeho slov niekoľko stretnutí a vyjadrili veľkú spokojnosť so stavom prípravy celého šampionátu. „Nie je jednoduché zorganizovať šampionát, na ktorom očakávame, že príde v oboch mestách zhruba 600.000 ľudí. Postarať sa o nich a zabezpečiť, aby fungovalo všetko, ako má,“ uviedol. Zástupcom Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) poďakoval za korektnú spoluprácu. Verí, že celý šampionát prebehne tak, aby všetci, ktorí prídu do Bratislavy či do Košíc, mali veľmi dobrý pocit.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že majstrovstvá sveta sú príležitosťou ukázať hokejovým fanúšikom Bratislavu. Praje si úspech slovenského tímu, ale najviac si želá, aby hokejové zápasy a stretnutia fanúšikov v hlavnom meste prebiehali v duchu fair-play. „Verím, že Bratislavčania, ako pri iných športových udalostiach, prejavia pohostinnosť, srdečnosť a pravé športové emócie,“ povedal primátor. Deklaroval, že mesto berie majstrovstvá vážne a verí, že po športovej, organizačnej a spoločenskej stránke dopadnú najlepšie ako sa dá. Vallo zároveň informoval, že „primátorský“ skybox na zimnom štadióne nebude používať, ale ponúkne ho Bratislavčanom.

Predseda BSK Juraj Droba povedal, že do Bratislavy prídu atraktívne hokejové tímy, a preto chcú zahraničným i domácim návštevníkom propagovať Bratislavský kraj. „Našou ambíciou bude nielen propagovať mesto Bratislava, ale pozvať návštevníkov, aby si pozreli aj iné zaujímavé miesta v rámci kraja,“ podotkol.

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji budú Bratislava a Košice hostiť od 10. do 26. mája.