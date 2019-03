Kiska navštívil rehabilitačný tábor v Tatrách pre ukrajinské vdovy a siroty

„Som nesmierne rád, že na Slovensku môžeme prijať manželky a deti mužov, ktorí zahynuli v tomto konflikte. Ukrajina je nádherná krajina, s obrovskými možnosťami a úžasnými ľuďmi, má len jedno obrovské nešťastie a tým je sused, ktorý si myslí, že má právo ovplyvňovať to, kam chce Ukrajina smerovať a kam chce patriť,“ konštatoval po stretnutí Kiska.

Dvojtýždňový pobyt zorganizovala Medzinárodná asociácia pre podporu Ukrajiny spolu s Ministerstvom zahraničných vecí SR už po piatykrát. Tento rok sa ho zúčastňuje 46 ľudí. Predsedníčka asociácie Olha Durbak-Chuiko zdôraznila, že počas týchto dní sa deti učia, hrajú, spoznávajú okolie, ale hlavne rehabilitujú. „Cieľom je najmä psychologická podpora, aby stresová situácia, ktorú zažili, neostala s nimi na celý život,“ vysvetlila.

Vo Vysokých Tatrách sú deti s rôznymi príbehmi, Durbak-Chuiko zaujal napríklad osud rodiny so štyrmi deťmi. Tie nemali otca, prišli o mamu kvôli chorobe a ostali sirotami. Neskôr si ich adoptovali dvaja manželia a ich adoptívny otec o niekoľko rokov zahynul počas konfliktu. „Tieto deti tak prežili dvojnásobnú stratu. Máme tu ale aj takú rodinu, ktorá má deväť detí a ich otec zahynul vo vojne,“ priblížila Durbak-Chuiko. Dodala, že v tábore sú deti od dvoch do 15 rokov. Upozornila, že tento pobyt sirotám a vdovám veľmi pomáha vrátiť sa späť do normálneho života a opäť nájsť perspektívu a pozitívne myslenie, najmä vďaka prítomnosti odborníkov v oblasti psychológie.

„Rehabilitácia pomáha telu, očiam, ale aj duši. Môžeme dávať milióny eur na pomoc Ukrajine, ale to nepomôže tak, ako pomáha tento projekt,“ konštatovala Durbak-Chuiko. Deti sú podľa nej pred príchodom na Slovensko veľmi utiahnuté, tiché, keď odchádzajú domov, sú veselšie, otvorenejšie a vidia svetlejšiu budúcnosť.

Slovenský prezident v diskusii s účastníkmi tábora konštatoval, že ľudia, ktorí v konflikte zahynuli, navždy ostanú hrdinami nielen pre Ukrajinu, ale pre celý svet. „Nikdy sme si nemysleli, že tu v našej časti sveta môže dôjsť k takému základnému ohrozeniu mieru, k tak zákernej agresii, že si niekto môže len tak anektovať časť územia inej krajiny. Žiaľ stalo sa to. Je úlohou nás, demokraticky zmýšľajúcich politikov, uvažovať nad tým, čo spraviť, aby sa nikdy niečo také už nezopakovalo. Musíme ale myslieť aj na to, že tento konflikt stále trvá, že tam stále zomierajú ľudia,“ zdôraznil Kiska ohľadom piateho výročia anexie polostrova Krym Ruskom.